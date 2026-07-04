Una beba de un año salió despedida de un automóvil luego de ser embestido por un camión municipal en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe. El impactante hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. Tras el impacto, la menor cayó sobre la calzada, recibió asistencia inmediata y fue trasladada para su atención médica. Afortunadamente, la pequeña evolucionó favorablemente y se encuentra fuera de peligro. Las autoridades avanzan con las actuaciones para determinar responsabilidades.

Así fue el fuerte choque en Reconquista en el que una beba salió expulsada de un auto

De acuerdo con la información difundida por medios santafesinos y nacionales, el siniestro se produjo durante la tarde del jueves 2 de julio cuando un camión perteneciente al área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Reconquista circulaba por la avenida Islas Malvinas. El vehículo llevaba el portón trasero abierto.

En esas circunstancias, la estructura metálica del vehículo de gran porte enganchó a un Fiat Siena que se encontraba estacionado sobre una de las manos de la mencionada avenida. La maniobra provocó que el automóvil girara bruscamente sobre sí mismo.

Como consecuencia del impacto, la pequeña Magnolia, de tan solo un año, salió despedida y cayó sobre el asfalto. Las imágenes registradas por las cámaras muestran la secuencia completa del accidente y la rápida reacción de los adultos en el lugar.

La reacción del papá de la beba, clave

Esteban, el papá de la nena, la asistió de inmediato y la trasladó a un centro de salud para su evaluación médica. La beba permaneció en observación por lesiones leves, aunque posteriormente trascendió que recibió el alta y se recupera favorablemente. En el automóvil también viajaba una mujer de 53 años, quien debió recibir asistencia médica en el lugar.

Mientras tanto, la Policía de Santa Fe y las autoridades judiciales trabajan sobre las pericias y el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad. Buscan establecer con exactitud cómo fue la mecánica del hecho y cuáles son las eventuales responsabilidades del siniestro vial.