Un camión volcó este jueves en inmediaciones de Villa Pehuenia - Moquehue luego de perder estabilidad sobre un tramo de la Ruta Provincial 13 afectado por la presencia de hielo negro. Como consecuencia del impacto, el conductor quedó atrapado dentro de la cabina y fue asistido por equipos de emergencia que trabajaron en el lugar para liberarlo.

El hecho se registró en plena temporada invernal, cuando las bajas temperaturas generan sectores de alta peligrosidad para la circulación vehicular en las rutas de la zona cordillerana. Según las primeras informaciones, las condiciones resbaladizas de la calzada habrían provocado la pérdida de control del transporte.

Tras el alerta, se desplegó un operativo integrado por bomberos, personal policial y equipos sanitarios. Los rescatistas lograron extraer al chofer de la cabina y brindarle las primeras asistencias en el lugar antes de evaluar su estado de salud.

Cómo fue el operativo para rescatar al chofer

Las tareas de rescate demandaron varios minutos debido a la posición en la que quedó el vehículo tras el vuelco. El objetivo principal fue estabilizar la estructura para evitar nuevos movimientos y garantizar una extracción segura del conductor.

Además de la asistencia a la víctima, el operativo incluyó medidas preventivas para ordenar la circulación en la zona y evitar nuevos incidentes, teniendo en cuenta las complicadas condiciones climáticas que afectan a la región cordillerana.

Investigación y peritajes tras el vuelco del camión en Villa Pehuenia - Moquehue

Como ocurre en este tipo de siniestros viales, las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para determinar cuáles fueron las circunstancias del accidente. Entre los aspectos a analizar figuran el estado de la calzada, las condiciones meteorológicas y la mecánica del vuelco.