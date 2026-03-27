El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrán este viernes un nuevo a cara a cara a las 11, en un encuentro en el que el mandatario ratificará el respaldo hacia el ministro coordinador.

El lugar del encuentro no trascendió todavía pero fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que, tras la foto con Karina Milei del miércoles, habrá una nueva postal del jefe de Estado con el funcionario. Idéntica a la que se tomaron posterior al regreso de Adorni de Estados Unidos tras participar del “Argentina Week”.

Luego compartirán otra actividad: la inauguración a las 11.30 en La Paternal del centro de formación de Capital Humano que lleva el mismo nombre y que conduce Sandra Pettovello.

La imagen aparecerá luego de semanas en las que Adorni, gracias a sus viajes, dominó la agenda pública. Con una conferencia de prensa el miércoles, el exvocero presidencial trató de zanjar la discusión pública con explicaciones. A ese evento le sumó una serie de reuniones de trabajo con ministros como Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Mahiques (Justicia).

La idea del oficialismo es tratar de que el ministro coordinador esté activo y “hablando de temas de gestión”, fuera del eje defensivo de los días pasados en los que intentó aclarar qué sucedió con el viaje que protagonizó con su mujer Bettina Angeletti a Estados Unidos y a Uruguay.