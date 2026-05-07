Después de que Patricia Bullrich reclamara públicamente que Manuel Adorni presente su declaración jurada de bienes "de inmediato", Javier Milei anticipó en diálogo con LN+ que el jefe de Gabinete tiene pensado hacerlo antes de que venza el plazo legal del 31 de julio. "Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear", dijo el Presidente y agregó: "Manuel tiene los números y eso no es un problema".

Según Milei, Adorni está apurando los tiempos justamente para cerrar el debate. "Está hablando para poder presentar los números antes y se terminen todas estas fantasías", sostuvo, y apuntó directamente contra la diputada Marcela Pagano, a quien llamó "una gran mentirosa" y responsabilizó por instalar el tema. Sobre la continuidad de Adorni en el cargo no dejó dudas: "Ni en pedo se va", sentenció.

El Presidente también cuestionó el tratamiento periodístico del caso. "El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia. Creo que ustedes no están por encima de la Constitución", afirmó.

Por otro lado, Milei no mostró enojo con Bullrich: “No me molestó en lo más mínimo lo que dijo Patricia, es un tema que lo había hablado conmigo antes de que yo viajara”.

La situación empezó cuando Bullrich, desde su rol como presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, había advertido que el Gobierno estaba "empantanado" por el caso y presionó a Adorni con una frase directa: "Se junta con el contador y la hace, es bastante sencilla".