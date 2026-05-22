El presidente, Javier Milei, anunció este miércoles una reducción en las retenciones para el trigo y la cebada a partir de junio, junto con una baja gradual para la soja desde enero de 2027. El anuncio fue realizado durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde el mandatario también defendió el rumbo económico de su gestión, celebró la revisión del acuerdo con el FMI y destacó la desaceleración de la inflación.

Según precisó el Presidente, las retenciones para el trigo y la cebada pasarán de 7,5% a 5,5% desde junio. En tanto, para la soja, anticipó una reducción progresiva de entre 0,25% y 0,5% mensual a partir de enero de 2027 y hasta 2028, en caso de que La Libertad Avanza continúe en el Gobierno. El esquema también incluirá a sectores industriales. Milei aseguró que las retenciones para actividades como la industria automotriz, petroquímica y maquinaria se reducirán a 0%, de acuerdo con un cronograma que será publicado próximamente por el Ministerio de Economía. “Vamos a seguir bajando retenciones, achicando el tamaño del gasto público para devolverle a los argentinos el dinero que les corresponde”, afirmó el mandatario durante su discurso.

En ese contexto, sostuvo que “se está terminando el calvario de que el funcionamiento del país entero dependa del agro” y aseguró que otros sectores comenzarán a crecer “con la misma fuerza”.

Durante su exposición, Milei defendió el aporte del campo a la economía argentina y cuestionó las políticas aplicadas por gobiernos anteriores. “La riqueza no nace del Estado”, remarcó, al tiempo que calificó a las retenciones como “la cara más visible del monstruo estatal”. El Presidente también insistió en que su gestión mantendrá el equilibrio fiscal y descartó bajar impuestos financiando déficit con deuda. “El equilibrio fiscal lo tenemos y lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias”, afirmó. Además, destacó indicadores económicos favorables y aseguró que la Argentina atraviesa “la recesión más loca del mundo” al mencionar un crecimiento interanual del 5,5%.

Milei también celebró la aprobación de la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la liberación de fondos para el país. “Parece que los que hacen las cuentas en serio ven que este programa es mucho más consistente”, sostuvo. En otro tramo del discurso, el mandatario defendió a integrantes de su gabinete, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el ministro del Interior, Diego Santilli. También destacó la sesión legislativa de este miércoles en Diputados, donde el oficialismo logró avanzar con la Ley Hojarasca y la reforma del régimen de Zona Fría. “Le ganamos 13 votaciones a los kukas y a los enemigos del progreso”, expresó.

Sobre el cierre, Milei afirmó que, según proyecciones del FMI, la economía argentina podría crecer un 20% en cuatro años y aseguró que, si ese escenario se concreta, el Gobierno devolverá a los argentinos “el equivalente a 500 mil millones de dólares en baja de impuestos”.