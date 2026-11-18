El presidente Javier Milei anunció que el próximo 30 de noviembre presentará su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica en el Palacio Libertad, durante un discurso en el que volvió a cuestionar el concepto de justicia social y defendió los principios económicos de su gestión.

El mandatario hizo el anuncio este miércoles al recibir el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. Milei estuvo acompañado durante la ceremonia por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien volvió a elogiar públicamente.

Durante su exposición, el Presidente centró buena parte de sus cuestionamientos en la redistribución de los ingresos y sostuvo que esas políticas terminan perjudicando el ahorro y la inversión.

“Como cada momento en el que se produce generación de riqueza, aparecen las ideas de la izquierda que quieren apropiarse del resultado de otro. Es la idea de la justicia social en términos redistributivos”, afirmó.

Según Milei, ese concepto tiene “un par de problemas: un trato desigual ante la ley y el robo”.

El mandatario vinculó luego su cuestionamiento con el funcionamiento de la economía. “Están penalizando el ahorro y la inversión porque no se pueden apropiar de los resultados y, consecuentemente, tienen un problema de incentivos y se cae el crecimiento económico y la sociedad empobrece”, argumentó.

También sostuvo que las políticas redistributivas no consiguieron alcanzar el objetivo de mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables.

“Si querían mejorar la situación de los más vulnerables, el remedio fue peor que la enfermedad. Lejos de estar la gente mejor, está peor. Argentina es un caso emblemático de eso”, expresó.

Milei presentará su libro el 30 de noviembre

Durante el mismo discurso, Milei confirmó que realizará una nueva presentación pública de uno de sus trabajos. Será el lunes 30 de noviembre en el Palacio Libertad, donde presentará Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. El Presidente no brindó, en la información difundida hasta el momento, mayores precisiones sobre el horario, modalidad de acceso o características que tendrá el evento.

Milei también volvió sobre la situación que, según su diagnóstico, atravesaba la Argentina cuando asumió la Presidencia en diciembre de 2023. Afirmó que el país se encontraba “a mitad de tabla” y que avanzaba hacia un modelo similar al cubano, “con un estadio previo en Venezuela”. En ese tramo de su exposición volvió a destacar el trabajo de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía.

“Pude sumar al equipo al ministro de Economía de toda la historia argentina, Luis Caputo, que hoy me honra con su presencia”, expresó Milei ante el auditorio.

El anuncio de la presentación de su libro se produjo un día después de que el Presidente volviera a proyectar públicamente su futuro político y asegurara que buscará ser reelecto para gobernar hasta 2031.