Un presidente en la cancha… y en el arco

Durante el fin de semana, el presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales un video que rápidamente llamó la atención por su tono y su puesta en escena.

La pieza, de poco más de dos minutos, lo muestra caricaturizado como arquero en un partido donde enfrenta —y vence— distintos problemas económicos y políticos. Todo ocurre dentro de una cancha, con relato deportivo incluido y con el propio mandatario como único protagonista de la acción.

“Ataja la hiperinflación” y avanza solo

El video arranca con una escena en la que se menciona “el retiro de los kukas del estadio, dejando mucho gasto” y enseguida muestra al personaje de Milei atajando “un penal de 211% de inflación”.

A lo largo de la animación, el arquero no solo evita goles: también sale jugando, avanza por la cancha y elimina obstáculos como el déficit, el gasto público, el cepo cambiario y la Ley de Alquileres.

"Milei ataja la hiperinflación… gana estabilidad… baja los impuestos… nunca se vio algo así”, dice el relato, que lo describe como una figura central.

Datos, consignas y un relato de éxito

En distintas partes del video aparecen cifras y afirmaciones que apuntan a mostrar una mejora general de la economía: caída de precios de alquileres, aumento de exportaciones, crecimiento del consumo y del PBI.

También se lo muestra marcando un gol vinculado a “sacar a 12 millones de argentinos de la pobreza” y dando paso a otros conceptos como el crédito hipotecario y la inversión.

En las tribunas aparece una caricatura de Donald Trump alentando, mientras el cierre reúne al Presidente con su hermana Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y Federico Sturzenegger, todos celebrando.

Redes sociales como escenario central

La publicación forma parte de la estrategia comunicacional del Presidente, que utiliza sus redes para instalar mensajes directos, muchas veces con formatos no tradicionales.

En este caso, la elección de una animación con tono épico y deportivo no pasó desapercibida. La escena es clara: un solo jugador, todos los rivales enfrente y un final sin sobresaltos.

La discusión, en cambio, quedó fuera del video.