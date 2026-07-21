Con el Mundial 2026 ya finalizado, el Gobierno nacional volvió a poner el foco en su agenda legislativa y definió avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las principales iniciativas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei.

La decisión fue tomada durante una reunión de la mesa política realizada este martes en la Casa Rosada, encabezada por Karina Milei, de la que participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, además de otros funcionarios del Ejecutivo.

Uno de los principales acuerdos del encuentro fue que la próxima semana Milei presentará oficialmente la reforma del Banco Central, cuyo formato aún está en análisis y para la que no se descarta una cadena nacional.

Los cambios que impulsa Milei

El proyecto fue elaborado por el propio Presidente y propone modificar la Carta Orgánica del Banco Central para que el organismo tenga como objetivo exclusivo preservar el valor de la moneda.

Entre los puntos centrales, la iniciativa establece que el Banco Central no podrá financiar al Tesoro Nacional, con el objetivo de impedir la emisión monetaria para cubrir déficits fiscales. Además, busca endurecer las sanciones para los funcionarios que incumplan esa prohibición y reforzar la autonomía institucional del organismo.

La propuesta apunta a revertir las modificaciones incorporadas en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

También avanza Inocencia Fiscal

Durante la reunión también se confirmó que este miércoles Luis Caputo presentará públicamente las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, iniciativa que ingresará al día siguiente a la Cámara de Diputados.

Ambos proyectos figuran entre las prioridades del oficialismo para la segunda mitad del año, una vez concluido el receso parlamentario.

La agenda del Congreso

El Gobierno también comenzó a delinear la estrategia legislativa para agosto. El primer desafío será el 6 de agosto, cuando el Senado vuelva a sesionar para tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuya discusión quedó postergada por falta de consensos entre el oficialismo y sus aliados.

A esa agenda se suman la reforma del régimen de Zona Fría, que busca limitar los subsidios al gas a determinadas regiones del país, y las negociaciones por una reforma electoral, que continúan trabadas por la resistencia de bloques aliados a eliminar las PASO.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, continuará reuniéndose con gobernadores para avanzar en acuerdos de infraestructura y fortalecer el respaldo político necesario para impulsar los proyectos del Ejecutivo en el Congreso.