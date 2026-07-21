Las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación registraron durante 2025 los porcentajes más altos de los últimos años, de acuerdo con los datos consolidados del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC) difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación. El informe marca una recuperación luego de una década de descenso y del impacto que tuvo la pandemia sobre los niveles de inmunización.

Entre los principales resultados, las cinco vacunas trazadoras del primer año de vida -BCG, Hepatitis B neonatal, Quíntuple, IPV y Neumococo- superaron el 90% de cobertura de la población objetivo. Además de mejorar los valores alcanzados en 2024, también lograron ubicarse por encima de los registros obtenidos en 2022.

El informe también muestra avances en otras etapas del calendario, con mejoras en la vacunación de niños, adolescentes y embarazadas. Las autoridades sanitarias atribuyeron estos resultados al fortalecimiento de las estrategias de seguimiento nominal, la articulación con las provincias y las campañas para recuperar esquemas atrasados.

No obstante, especialistas señalaron que todavía existen desafíos para lograr que todas las jurisdicciones completen los esquemas de vacunación y los refuerzos previstos en el calendario oficial. Aunque la tendencia es positiva, remarcaron la importancia de sostener las campañas para alcanzar coberturas homogéneas en todo el país.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que todas las vacunas del Calendario Nacional son gratuitas, obligatorias y se encuentran disponibles en hospitales y centros de salud públicos de todo el país, sin necesidad de presentar una orden médica.