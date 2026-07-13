El Gobierno nacional avanza en la organización de una gira de Javier Milei por distintos países de Sudamérica, con el objetivo de fortalecer vínculos políticos con gobiernos y dirigentes de derecha, ampliar acuerdos bilaterales y posicionar al Presidente como una de las principales referencias regionales del espacio conservador.

La agenda contempla visitas a Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, además del impulso de una cumbre de presidentes aliados en Buenos Aires durante el segundo semestre del año. En la Casa Rosada aseguran que la estrategia combina objetivos políticos, diplomáticos y económicos, con énfasis en temas vinculados a seguridad, comercio, inversiones y política internacional.

El primer viaje está previsto para el 25 de julio, cuando Milei participará en San Pablo del acto de lanzamiento presidencial de Flavio Bolsonaro y mantendrá además un encuentro con el expresidente Jair Bolsonaro. En el oficialismo reconocen que el respaldo a la familia Bolsonaro responde a una "sintonía ideológica" y relativizan el impacto que la visita pueda generar en la relación con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

En el Ejecutivo sostienen que la gira forma parte de una estrategia más amplia, que busca consolidar una red de cooperación con referentes de derecha de la región, entre ellos Daniel Noboa, José Antonio Kast, Keiko Fujimori, Abelardo de la Espriella, Santiago Peña y Nayib Bukele.

Según fuentes oficiales, la Casa Rosada considera que Estados Unidos promueve un mayor protagonismo argentino en la región, aunque dentro del Gobierno también reconocen que Washington mantiene una estrategia de diálogo directo con los distintos gobiernos, lo que limita el margen para ejercer un liderazgo completamente autónomo.

En ese contexto, el Ejecutivo trabaja en la organización de una cumbre regional de presidentes y dirigentes conservadores en Buenos Aires, que buscaría coincidir con una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en la Argentina, prevista para antes de fin de año.

Además de los encuentros políticos, el Gobierno pretende avanzar en acuerdos bilaterales, especialmente con Ecuador, donde Milei tiene prevista una reunión con Daniel Noboa. La intención oficial es extender ese esquema de cooperación a Perú y Colombia una vez que asuman sus nuevos gobiernos, con iniciativas vinculadas al combate del crimen organizado, inversiones, comercio y coordinación internacional.

No obstante, en la Casa Rosada admiten que Brasil continúa siendo la pieza clave para cualquier intento de modificar el funcionamiento del Mercosur. Por eso, aunque la estrategia regional avance, reconocen que una eventual reforma profunda del bloque dependerá en gran medida del escenario político brasileño.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que la gira, los acuerdos bilaterales y la futura cumbre regional consoliden la imagen de Milei como uno de los principales referentes de la derecha latinoamericana y fortalezcan el posicionamiento internacional de la Argentina durante el segundo semestre.