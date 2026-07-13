Milei reunirá a su tropa libertaria para pulir los detalles de la reforma del Banco Central

El Gobierno nacional comenzó una semana clave con el objetivo de reactivar su agenda legislativa, a más de dos semanas de la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública.

Según informó el medio Agencia de Noticias Argentinas, este lunes el presidente Javier Milei convocó nuevamente a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para actualizar el estado de situación de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El intercambio tendrá lugar este lunes a las 15.00 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, con el objetivo de comenzar a delimitar la estrategia que deberá darse el oficialismo si quiere aprobar el proyecto que diseña el Presidente en coordinación con el titular del organismo, Santiago Bausili, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Con varios puntos por modificar, pero sin fecha de envío al Congreso ni estimación temporaria para su tratamiento, la nueva mesa política volverá a reunirse el martes. Aún sin horario, la plana mayor del poder deberá discutir la hoja de ruta y los plazos para motorizar la actividad en el Congreso en la previa al inicio de la etapa preelectoral.

Operativo reelección de Javier Milei





“La prioridad es la reelección de Milei”, plantearon desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la Agencia de Noticias Argentinas, ya pensando en las elecciones del año entrante. Desde la tribu que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, coinciden en la necesidad de trabajar por el mismo objetivo.

En paralelo, los alfiles negociadores con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem, a la cabeza, activan los contactos con los gobernadores aliados. Tras la foto del pasado miércoles en la provincia de Tucumán, este lunes por la mañana fue el turno de Claudio Poggi, mandatario de San Luis.

La idea de sumar apoyos legislativos y cerrar acuerdos electorales parece tomar forma en el karinismo y parece registrar otra coincidencia con el campamento caputista.

El neuquino Rolando Figueroa estuvo el 9 de julio en Tucumán en lo que fue la Vigilia por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia nacional, con lo cual es muy probable que el mandatario norpatagónico también se reúna con Santilli en los próximos días.





