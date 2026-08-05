La confirmación llegó este miércoles desde el Vaticano y despejó una de las mayores incógnitas de los últimos meses: el papa León XIV viajará a la Argentina como parte de una gira por Sudamérica que también incluirá escalas en Uruguay y Perú. La noticia despertó una enorme expectativa por lo que representará el regreso de un Pontífice al país y por el impacto que tendrá una visita de alcance nacional.

Aunque todavía resta conocer el programa oficial, el anuncio confirma que la Argentina será una de las paradas centrales del viaje apostólico y volverá a estar en el centro de la agenda internacional durante esos días.

El Vaticano hizo el anuncio oficial

La confirmación fue realizada por el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, a través de un comunicado difundido este miércoles.

"El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países", dice el texto oficial,

El anuncio puso fin a las versiones que circulaban desde hace meses y ratificó que la visita fue aceptada formalmente por las autoridades de los tres países que integrarán la gira.

Cuándo llegará a la Argentina

El comunicado también permitió conocer la fecha prevista para la escala argentina, un dato que hasta ahora no había sido confirmado oficialmente.

El papa León XIV permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de iniciar su recorrido en Uruguay. Durante esos cuatro días visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, mientras que el detalle de las actividades será difundido más adelante.

Desde la Santa Sede aclararon que "el programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo", por lo que todavía no se conocen los horarios, celebraciones ni encuentros que integrarán la agenda oficial.

Una gira por tres países de Sudamérica

El recorrido comenzará en Uruguay, donde el Pontífice visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre.

Después llegará a la Argentina para desarrollar la segunda etapa del viaje y, finalmente, partirá hacia Perú, donde permanecerá entre el 11 y el 17 de noviembre. Allí recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en el tramo más extenso de toda la gira.

Con la confirmación oficial del Vaticano, comienza ahora la cuenta regresiva para una visita que movilizará a miles de personas y cuyo cronograma definitivo será informado en las próximas semanas.