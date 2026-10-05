Milei celebró el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil: “Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos”

El presidente Javier Milei celebró públicamente el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y manifestó su deseo de comenzar a trabajar junto al dirigente brasileño, que deberá enfrentar al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del próximo 25 de octubre.

El mensaje fue publicado luego de confirmarse que Bolsonaro se había impuesto con el 47,31% de los votos frente al 44,83% obtenido por Lula, con más del 98% del escrutinio completado. La diferencia no fue suficiente para alcanzar la presidencia en primera vuelta, pero dejó al candidato del Partido Liberal (PL) en ventaja de cara a la definición.

“La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, comenzó el mensaje difundido por Milei en sus redes sociales.

El Presidente argentino aprovechó el resultado para plantear cómo imagina una eventual relación bilateral con un gobierno encabezado por Bolsonaro.

“El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, escribió.

Y agregó: “Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Milei siguió durante todo el día la elección brasileña

La felicitación presidencial confirmó el respaldo que Milei había expresado durante toda la jornada electoral.

Desde la Quinta de Olivos, el mandatario siguió el avance del escrutinio y compartió diferentes publicaciones relacionadas con Bolsonaro. Durante las horas previas también había vuelto a marcar públicamente sus diferencias con Lula, con quien mantiene una relación política distante desde el comienzo de su gestión.

La elección brasileña tiene especial importancia para la Argentina. Brasil es uno de los principales socios comerciales del país y ambos forman parte del Mercosur, por lo que el resultado del próximo 25 de octubre podría modificar también el vínculo político entre Buenos Aires y Brasilia.

Milei mantiene desde hace años una relación cercana con la familia del expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato que este domingo terminó primero.

Patricia Bullrich: “Se unen todos los vientos en una misma dirección”

La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, también se pronunció después de conocerse el resultado y vinculó el desempeño de Bolsonaro con los cambios políticos registrados en otros países latinoamericanos.

“Se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica”, sostuvo.

Bullrich puso además el foco en las posibilidades económicas que podría abrir para ambos países un eventual triunfo del candidato del Partido Liberal.

“Argentina y Brasil tienen una oportunidad histórica para nuestros pueblos: más comercio, más inversiones y más trabajo. Es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre nuestros países. Felicitaciones, Flávio Bolsonaro”, expresó.

La definición, sin embargo, deberá esperar. Bolsonaro consiguió una ventaja de poco más de dos puntos sobre Lula, pero ninguno alcanzó el porcentaje necesario para ganar la presidencia este domingo.

Los dos candidatos volverán a medirse el 25 de octubre, cuando Brasil elegirá entre la continuidad del gobierno de Lula y la llegada a la presidencia de Flávio Bolsonaro. El resultado también será seguido con especial atención desde la Casa Rosada, después de que Milei dejara explícito a quién espera tener como próximo interlocutor del otro lado de la frontera.