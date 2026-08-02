Milei confirmó que ya definió a su candidato a vicepresidente

El presidente Javier Milei confirmó que ya eligió a quien será su compañero de fórmula para las próximas elecciones, aunque decidió no revelar su identidad por el momento. Además, volvió a defender la eliminación de las PASO, aseguró que la economía atraviesa un proceso de crecimiento sostenido y ratificó que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será una de las prioridades legislativas del Gobierno.

En una entrevista con el Diario Río Negro, el mandatario aseguró que la decisión ya está tomada. "Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento", afirmó.

Respecto al sistema de elecciones primarias, Milei reiteró su postura crítica y sostuvo que representan un gasto innecesario para el Estado. "Desde incluso antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro", expresó.

El Presidente agregó que la intención del oficialismo es eliminarlas y manifestó su expectativa de que el Congreso acompañe esa iniciativa.

Milei defendió el rumbo económico

Durante la entrevista, el jefe de Estado sostuvo que las medidas implementadas por su administración permitieron dejar atrás años de estancamiento económico.

"Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones", remarcó.

Al mismo tiempo, reconoció que aún hay sectores que no perciben esa mejora en sus ingresos.

"Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos. Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso", aseguró.

La reforma del Banco Central, una prioridad

Milei también anticipó que una de las principales iniciativas que impulsará el Gobierno será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de impedir que futuras gestiones financien el gasto público mediante emisión monetaria.

"Es la reforma más importante que vamos a impulsar en el Congreso en los próximos meses", sostuvo.

Según explicó, el proyecto buscará blindar la independencia de la autoridad monetaria y establecer por ley la prohibición de asistir financieramente al Tesoro.

Inversiones y respaldo de gobernadores

El mandatario destacó además el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que ya existen inversiones aprobadas por más de 46.000 millones de dólares, mientras otras iniciativas continúan en evaluación.

En ese contexto, valoró el acompañamiento de los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa a distintas leyes impulsadas por la Casa Rosada.

"Si seguimos por este camino en 10 años Neuquén y Río Negro serán increíblemente prósperas", afirmó.

No obstante, descartó una mayor intervención estatal para promover inversiones específicas en sectores productivos.

"Nosotros vinimos a nivelar la cancha y a sacarle el Estado de encima al sector privado", concluyó.