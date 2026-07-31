El presidente Javier Milei recibió este viernes en Casa Rosada a su par de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, en una reunión que tuvo como principales ejes el fortalecimiento del comercio bilateral, las oportunidades de inversión y el desarrollo de nuevas tecnologías. Según informó Presidencia, durante el encuentro Lee felicitó al mandatario argentino por la reducción de la inflación y por la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del denominado Súper RIGI, herramientas que el Gobierno considera centrales para atraer capitales extranjeros.

Cómo fue la reunión entre Javier Milei y Lee Jae-Myung

La reunión comenzó con un encuentro bilateral entre Milei y su par surcoreano. Luego continuó con una audiencia ampliada junto a funcionarios de los dos países.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue el fortalecimiento del vínculo comercial entre Argentina y Corea del Sur. En ese marco, analizaron posibilidades de cooperación e inversiones en sectores estratégicos como energía, minerales críticos y producción de alimentos.

Para Argentina, estas áreas representan una oportunidad para atraer proyectos vinculados a Vaca Muerta, el desarrollo minero y las exportaciones agroindustriales, sectores que el Gobierno busca potenciar para incrementar el ingreso de divisas.

Además, ambos mandatarios coincidieron en la importancia de la inteligencia artificial como una herramienta clave para impulsar el crecimiento económico en los próximos años. También destacaron su potencial para generar oportunidades en industrias de servicios y actividades culturales, donde identificaron áreas de cooperación entre ambos países.

Qué funcionarios participaron del encuentro

Del encuentro participaron, por el Gobierno argentino, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo; el ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional, Pablo Quirno; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Por la delegación surcoreana estuvieron presentes el ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun; el ministro de Comercio, Industria y Recursos, Kim Jeong-Kwan; el director de Seguridad Nacional de la Presidencia, Wi Sung-Iac; el embajador de Corea del Sur en Argentina, Lee Chong-Hwa; el segundo secretario de Seguridad Nacional, Lim Woong-Soon; y la portavoz presidencial Kang Yu-Jung.

La visita se produjo en una semana marcada por la agenda económica del Gobierno. El jueves por la noche, Milei encabezó una cadena nacional para presentar oficialmente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que ya ingresó a la Cámara de Diputados y comenzará su recorrido parlamentario en los próximos días.