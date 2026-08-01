Publicado como libro el 30 de noviembre de 1984, el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) se tituló "Nunca Más". Meses más tarde, en el alegato final del Juicio a las Juntas Militares de 1985, Julio César Strassera pronunció esa misma frase que -según sus palabras- no le pertenecía a él, sino a todo el pueblo argentino. Este viernes, el presidente Javier Milei recurrió a esa misma frase para cuestionar el accionar del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y su impacto en la inflación desde 1935, año en el que se creó la autoridad monetaria

El posteo de Javier Milei que generó controversia

El presidente Javier Milei publicó este viernes 31 de julio una imagen en sus redes sociales en la que estableció un paralelismo entre la inflación acumulada desde la creación del Banco Central y la histórica consigna "Nunca Más", asociada a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura. La publicación fue difundida en su cuenta personal de Instagram y muestra un fondo blanco con la cifra 12.819.532.788.614.400.000%, correspondiente a la inflación acumulada desde 1935 según los cálculos presentados por el Gobierno, acompañada por la frase "Nunca Más".

La imagen con el logo del informe de la CONADEP "Nunca Más" utilizado por el presidente Javier Milei - Foto: Instagram @javiermilei

El mensaje se conoció pocos días después de que el mandatario anunciara por cadena nacional una propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que busca profundizar los límites a la emisión monetaria y reforzar la independencia de la autoridad monetaria.

La crítica del Presidente al Banco Central

Durante su discurso, Milei volvió a cuestionar el rol histórico del BCRA y sostuvo que la entidad fue utilizada por distintos gobiernos para financiar el gasto público mediante emisión de dinero. "Para tener un orden de magnitudes de lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien, basta con señalar la tasa de inflación acumulada desde la creación del Banco Central", afirmó el Presidente al presentar la reforma.

Según explicó, la inflación acumulada desde la fundación de la institución en 1935 supera los 12 trillones por ciento. Además, señaló que desde el abandono de la convertibilidad, a comienzos de este siglo, la inflación acumulada alcanzó el 168.580%.

La postura del mandatario forma parte de uno de los ejes centrales de su programa económico: la reducción de la emisión monetaria como herramienta para combatir la inflación y estabilizar los precios.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA

La iniciativa impulsada por el Gobierno busca modificar el funcionamiento del Banco Central y limitar las posibilidades de financiamiento del Tesoro mediante emisión de pesos.

Para Milei, la autoridad monetaria fue históricamente una herramienta utilizada por la dirigencia política para cubrir déficits fiscales, lo que derivó en procesos inflacionarios que afectaron el poder adquisitivo de la población. "El Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política", sostuvo el jefe de Estado durante la presentación de la propuesta.

En ese contexto, también cuestionó los orígenes de la entidad creada en 1935 y afirmó que las decisiones adoptadas en sus primeros años tuvieron consecuencias negativas sobre los salarios reales y el valor de la moneda.

El impacto político de la publicación

La utilización de la frase "Nunca Más", símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina, generó repercusiones inmediatas en el ámbito político y social.

El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), publicado en 1984 bajo ese título, se convirtió en una referencia histórica fundamental para documentar los crímenes de lesa humanidad y atrocidades cometidas durante la dictadura y respaldar el histórico Juicio a las Juntas, realizado durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

La decisión de Milei de utilizar esa consigna para cuestionar la inflación y el accionar del Banco Central reabrió el debate sobre el uso de símbolos vinculados a la memoria colectiva en la discusión política contemporánea.