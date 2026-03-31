Dos mujeres identificadas como Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64) figuran en el Registro de la Propiedad como acreedoras de una hipoteca por US$200.000 utilizada por Manuel Adorni para adquirir un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Ambas fueron consultadas por la prensa luego de que sus nombres aparecieran en la documentación oficial y aseguraron no conocer al actual jefe de Gabinete.

Detalles de la operación inmobiliaria

Según la documentación difundida el lunes y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la compraventa del inmueble fue firmada el 18 de noviembre de 2025 por un valor total de US$230.000.

En ese mismo acto se registró una hipoteca no bancaria por US$200.000, en la que Viegas y Sbabo aparecen como acreedoras en partes iguales (50% cada una). Esto implicaría que habrían financiado cerca del 90% de la operación del departamento ubicado sobre la calle Miró al 500.

Declaraciones previas y falta de precisiones

La situación se suma a la polémica reciente en torno a la evolución patrimonial de Adorni. La semana anterior, el funcionario había afirmado en una conferencia de prensa en la Casa Rosada que su patrimonio fue construido en el sector privado y que no tenía “nada que esconder”.

Información bajo la lupa

Sin embargo, en esa aparición pública evitó brindar detalles sobre compras recientes y otros movimientos patrimoniales que comenzaron a ser analizados.

De acuerdo con reportes periodísticos, la Justicia evalúa su situación patrimonial. Al cierre de esas publicaciones, el funcionario no había respondido consultas específicas sobre la estructura de financiamiento de la operación ni sobre la identidad de las acreedoras registradas.

Contexto político y judicial

El caso se desarrolla en un escenario de creciente presión política y judicial sobre el jefe de Gabinete, en el que distintos aspectos de su patrimonio quedaron bajo revisión pública.

La aparición de acreedoras que niegan vínculo directo con el funcionario suma interrogantes sobre el origen y la formalización del financiamiento declarado en registros oficiales.