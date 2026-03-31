Una fuerte polémica se desató en Tucumán luego de que un funcionario de Radio Nacional realizara expresiones agraviantes contra la cantante Mercedes Sosa.

Se trata de Enzo Ferreira, coordinador de la emisora en la provincia, quien utilizó sus redes sociales para publicar comentarios ofensivos que generaron un rechazo inmediato en distintos sectores.

El gobernador Osvaldo Jaldo condenó los dichos y fue contundente al exigir su salida del cargo, al considerar que se trató de una falta de respeto hacia la artista y la sociedad. En la misma línea, el vicegobernador Miguel Acevedo también cuestionó las declaraciones y se sumó al repudio.

Familiares de la cantante manifestaron su indignación y reclamaron respeto por la figura de Sosa, considerada un símbolo cultural del país.

La controversia derivó además en una protesta de artistas frente a la emisora, donde músicos y referentes culturales defendieron el legado de la artista.

Hasta el momento, las autoridades de Radio Nacional no adoptaron medidas oficiales, mientras crece la presión para la renuncia del funcionario.