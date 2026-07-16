El presidente Javier Milei volvió a defender el derecho a la propiedad privada y cuestionó con dureza a quienes impulsan posiciones contrarias. Lo hizo durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde afirmó que quienes atacan ese principio “son los enemigos del progreso” y “los responsables de la decadencia argentina”.

En su discurso, el mandatario sostuvo que “los que están contra el derecho a la propiedad son los enemigos del progreso, son los responsables de la decadencia argentina. Son los que nos hundieron, solo escúchenlos hablar”.

Además, cuestionó el rol que, a su criterio, tuvieron administraciones anteriores al señalar que “los gobiernos se han dedicado a robar a los argentinos, a vulnerar el derecho a la propiedad”. En ese sentido, aseguró que proteger ese derecho es una condición indispensable para impulsar el desarrollo económico.

“Ahorrar, invertir y volver a ser una potencia”

Durante su exposición, Milei remarcó que la defensa de la propiedad privada favorece el ahorro y la inversión, factores que consideró esenciales para recuperar el crecimiento.

“Proteger el derecho a la propiedad es lo que nos va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente”, expresó el Presidente ante empresarios y referentes del sector financiero.

El mensaje se produjo en medio del debate legislativo por el proyecto de reforma del régimen de propiedad privada y de tierras impulsado por el Gobierno, una de las iniciativas económicas que el oficialismo busca convertir en ley durante este período parlamentario.