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COMUNICADO OFICIAL

Milei defendió la reforma electoral y habló de un “sistema viciado”

El Presidente cuestionó el esquema actual y aseguró que busca hacerlo más transparente y menos costoso. El proyecto incluye eliminación de PASO, Ficha Limpia y cambios en el financiamiento político.

Por Redacción

Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 22:05
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Tras enviar al Senado el proyecto de reforma electoral, el presidente Javier Milei defendió la iniciativa y apuntó contra el sistema actual: “Hay que corregir un sistema viciado de raíz”. El mensaje fue difundido a través de un comunicado oficial en el que el mandatario detalló los principales ejes del proyecto y justificó la necesidad de avanzar con cambios estructurales en el esquema electoral.

En su exposición, Milei cuestionó el funcionamiento vigente y aseguró que “es caro, opaco y empuja al financiamiento con plata negra”, además de señalar que beneficia a la dirigencia política. Según planteó, la reforma apunta a que la política “cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”, en línea con uno de los ejes centrales de su gestión.

Entre los puntos más relevantes del proyecto se destacan:

  • La eliminación de las PASO
  • La implementación de Ficha Limpia
  • Cambios en el funcionamiento de los partidos políticos
  • Modificaciones en el financiamiento de las campañas

Para el Gobierno, estas medidas buscan reordenar el sistema y reducir los costos de la actividad política.

En el comunicado, el oficialismo insistió en que el actual esquema electoral fue diseñado para que “la política se proteja a sí misma”, y vinculó la reforma con el mandato de cambio que, según Milei, expresó la sociedad en las urnas. “Esta reforma es un paso crucial. Llegó la hora de devolverle el poder a los argentinos”, concluyó el Presidente.

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