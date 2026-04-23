Tras enviar al Senado el proyecto de reforma electoral, el presidente Javier Milei defendió la iniciativa y apuntó contra el sistema actual: “Hay que corregir un sistema viciado de raíz”. El mensaje fue difundido a través de un comunicado oficial en el que el mandatario detalló los principales ejes del proyecto y justificó la necesidad de avanzar con cambios estructurales en el esquema electoral.
En su exposición, Milei cuestionó el funcionamiento vigente y aseguró que “es caro, opaco y empuja al financiamiento con plata negra”, además de señalar que beneficia a la dirigencia política. Según planteó, la reforma apunta a que la política “cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”, en línea con uno de los ejes centrales de su gestión.
Entre los puntos más relevantes del proyecto se destacan:
- La eliminación de las PASO
- La implementación de Ficha Limpia
- Cambios en el funcionamiento de los partidos políticos
- Modificaciones en el financiamiento de las campañas
Para el Gobierno, estas medidas buscan reordenar el sistema y reducir los costos de la actividad política.
En el comunicado, el oficialismo insistió en que el actual esquema electoral fue diseñado para que “la política se proteja a sí misma”, y vinculó la reforma con el mandato de cambio que, según Milei, expresó la sociedad en las urnas. “Esta reforma es un paso crucial. Llegó la hora de devolverle el poder a los argentinos”, concluyó el Presidente.