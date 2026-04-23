Tras enviar al Senado el proyecto de reforma electoral, el presidente Javier Milei defendió la iniciativa y apuntó contra el sistema actual: “Hay que corregir un sistema viciado de raíz”. El mensaje fue difundido a través de un comunicado oficial en el que el mandatario detalló los principales ejes del proyecto y justificó la necesidad de avanzar con cambios estructurales en el esquema electoral.

En su exposición, Milei cuestionó el funcionamiento vigente y aseguró que “es caro, opaco y empuja al financiamiento con plata negra”, además de señalar que beneficia a la dirigencia política. Según planteó, la reforma apunta a que la política “cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”, en línea con uno de los ejes centrales de su gestión.

Entre los puntos más relevantes del proyecto se destacan:

La eliminación de las PASO

La implementación de Ficha Limpia

Cambios en el funcionamiento de los partidos políticos

Modificaciones en el financiamiento de las campañas

Para el Gobierno, estas medidas buscan reordenar el sistema y reducir los costos de la actividad política.

En el comunicado, el oficialismo insistió en que el actual esquema electoral fue diseñado para que “la política se proteja a sí misma”, y vinculó la reforma con el mandato de cambio que, según Milei, expresó la sociedad en las urnas. “Esta reforma es un paso crucial. Llegó la hora de devolverle el poder a los argentinos”, concluyó el Presidente.