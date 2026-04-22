El Gobierno convocará a la mesa política, este viernes, para definir cómo avanzar con la reforma electoral y ordenar su agenda legislativa; en medio de internas, demoras técnicas y un escenario atravesado por tensiones judiciales. En la Casa Rosada admiten que todavía no está cerrada la hoja de ruta para el mediano plazo, por lo que el encuentro buscará fijar prioridades concretas antes de la exposición de Manuel Adorni en Diputados.

Uno de los ejes será el impulso al paquete electoral que promueve Javier Milei, que incluye la eliminación de las PASO, Ficha Limpia y cambios en el financiamiento de campañas. El proyecto comenzará su recorrido legislativo en los próximos días. Sin embargo, la discusión principal sigue pasando por la reforma del Código Penal, que continúa bajo revisión y no está lista para ser enviada al Congreso. En el oficialismo reconocen diferencias de criterio y ajustes técnicos pendientes.

La reunión se da en un contexto complejo: la interna entre los sectores alineados con Karina Milei y Santiago Caputo volvió a escalar, y se suma el impacto de las causas judiciales que involucran a Adorni. Pese a eso, desde el entorno presidencial aseguran que se mantiene el respaldo político al jefe de Gabinete y descartan cambios en su rol. También anticipan que no habrá conferencia previa a su presentación del 29 de abril en el Congreso.

En Balcarce 50 ubican entre los temas prioritarios los cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad, el paquete de propiedad privada y la llamada Ley Hojarasca, impulsada por Federico Sturzenegger, que propone derogar más de 70 leyes.

En cambio, otros proyectos como la reforma de la Ley de Salud Mental o el financiamiento universitario quedaron relegados por ahora, mientras que iniciativas más amplias —como reformas tributarias, previsionales o vinculadas al acuerdo con el FMI— se postergarán para una segunda etapa.

El objetivo del oficialismo es que de la reunión surja una agenda más ordenada y con menos frentes abiertos, que permita concentrar esfuerzos en iniciativas con mayor viabilidad política.

Además, el encuentro funcionará como antesala de la presentación de Adorni en el Congreso, donde el Gobierno anticipa una estrategia de mayor confrontación con la oposición.