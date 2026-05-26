Javier Milei dio hoy una lúcida definición de lo que se trata cuando un político en funciones se apresta a competir para ser reelecto: dijo, con mucha simpleza, que cuando esto sucede se compite contra sí mismo, poniendo en el juicio de los sufragantes la gestión de gobierno que se ha hecho y se está haciendo; y, por ende, que quienes se presentan a la misma competencia son rivales relativos, que, podría decirse, están en otro plano.

El presidente habló con Eduardo Feimann en radio Mitre, este martes 26 de mayo. El periodista le preguntó acerca de la intención de competir de Mauricio Macri, con el PRO, y si eso era funcional al kirchnerismo; y fue entonces que Milei soltó lo de cómo veía su posición frente a la reelección: Si el gobierno hace las cosas bien, la gente lo volverá a votar; y si no, no. Es la primera vez que el singular mandatario argentino enfoca con tanta sencillez (creíble, ahora) un tema de la política.

El enfoque es extremadamente sencillo y directo de aplicar a cualquier análisis: incluso, a lo que puede suceder en Neuquén el año próximo, pues el gobernador, Rolando Figueroa, muy posiblemente irá por su reelección; y pondrá en juego, fundamentalmente, su gestión de gobierno como principal bandera, en esa competencia, antes que cualquier otro invento constructivo o destructivo que se pretenda utilizar desde la infatigable maquinaria política de turno.

Por supuesto que esto no quiere decir que haya que confiar, simplemente, en la gestión de gobierno, y dejar todo lo demás librado al azar o la tarea de otra gente; pero es una verdad muy importante que, en el sistema actual de la política argentina, que ofrece reelección por una vez tras el primer período de cuatro años, funciona fundamentalmente a modo de plebiscito de lo que ha sido o no ha sido un gobierno.

A veces, esta forma de ver la realidad no es la que luce, o interesa mostrar, en los cambiantes escenarios de la geografía política del país; pero, si alguien se toma el trabajo de evaluar comportamientos electorales, por distritos, a lo largo de un período considerable de tiempo, verá cuán importante es lo que hoy el presidente Milei (quien no está, precisamente, en su mejor momento) definió con suma claridad y acierto.