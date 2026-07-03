Javier Milei defendió el proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central y aseguró que la iniciativa representa "un gran paso para terminar para siempre con la inflación". El Presidente cuestionó la reforma impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner y sostuvo que la normativa vigente permitió utilizar la emisión monetaria para financiar el gasto público.

A través de una extensa publicación titulada "Fin de la brutalidad monetaria", Milei respondió a las críticas formuladas por la expresidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont y por el extitular del organismo Miguel Pesce, quienes atribuyeron la reforma que impulsa el Gobierno a un requerimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). "Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal", escribió el mandatario, y consideró que ambos fueron responsables del proceso inflacionario de los últimos años.

Para fundamentar su postura, Milei recurrió al principio de Tinbergen, una teoría económica que sostiene que cada objetivo de política económica debe contar con un instrumento específico. Según explicó, la reforma de 2012 asignó al Banco Central cinco objetivos simultáneos, lo que, a su criterio, hizo imposible cumplir eficazmente con la estabilidad monetaria. En ese sentido, cuestionó el artículo 3° de la Carta Orgánica vigente, que establece que el organismo debe promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. "Es una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica cinco objetivos", sostuvo el Presidente, y agregó que esa modificación facilitó el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria. Por ese motivo, afirmó que eliminar la reforma de 2012 y volver a un objetivo exclusivo -preservar el valor de la moneda- será una herramienta clave para consolidar el proceso de desinflación.

El proyecto es elaborado por Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa busca restablecer el mandato único que tuvo el Banco Central entre 1992 y 2012, de manera que su misión principal vuelva a ser exclusivamente preservar el valor de la moneda.

Entre los cambios que analiza el Gobierno figuran limitar o eliminar los adelantos transitorios al Tesoro, restringir las transferencias de utilidades contables y prohibir mecanismos de compra de deuda pública que puedan transformarse en financiamiento monetario del déficit.

La propuesta también apunta a fortalecer la independencia del Banco Central, separar con mayor claridad sus funciones de estabilidad monetaria, regulación bancaria y estabilidad financiera, y evitar que vuelva a utilizarse la emisión para cubrir desequilibrios fiscales. La reforma se enmarca además en los compromisos asumidos por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que en la segunda revisión del programa recomendó avanzar hacia un esquema legal que refuerce la autonomía del organismo y establezca mayores restricciones al financiamiento monetario del Estado.