El exministro de Economía Hernán Lacunza advirtió por una posible escasez de dólares

El exministro de Economía Hernán Lacunza advirtió que el mercado cambiario podría enfrentar una mayor presión durante la segunda mitad del año, debido a una combinación de factores estacionales, económicos y políticos que incrementarán la demanda de dólares.

Cuáles son los cuatro factores que propiciarían la mayor demanda de dólares

Según explicó, podría producirse una escasez relativa de divisas como consecuencia del crecimiento de la demanda para viajes al exterior, importaciones, atesoramiento y la tradicional dolarización de carteras que suele intensificarse en períodos de incertidumbre electoral.

Lacunza sostuvo que el Gobierno logró avances importantes en materia fiscal y monetaria, pero señaló que esos logros no eliminan las tensiones que suelen aparecer durante el segundo semestre, cuando disminuye el ingreso de dólares provenientes de la cosecha y aumenta la demanda privada de divisas.

El economista consideró que el contexto político también influirá sobre las expectativas del mercado. A medida que avance el calendario electoral, explicó, es habitual que empresas e inversores busquen una mayor cobertura en moneda extranjera, lo que puede generar una presión adicional sobre el tipo de cambio.

No obstante, aclaró que no espera un escenario de crisis cambiaria, sino un período en el que el Gobierno deberá administrar con cuidado el equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares para preservar la estabilidad alcanzada en los últimos meses.

Las declaraciones de Lacunza se producen en un contexto de creciente atención sobre la evolución del mercado cambiario, mientras analistas privados coinciden en que el segundo semestre concentrará mayores desafíos para la política económica, tanto por la dinámica estacional como por el impacto que pueda tener el proceso electoral sobre las decisiones de ahorro e inversión.