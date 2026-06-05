Tras una sesión compleja para el oficialismo en el Senado, el presidente, Javier Milei, optó por destacar la aprobación de 74 pliegos judiciales y dejó en segundo plano el revés político que significó la confirmación de la candidatura de María Verónica Michelli, cuya postulación el Gobierno había intentado retirar en los últimos días.

“El inicio de la reconstrucción de la Justicia: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, escribió el Presidente en sus redes sociales al compartir una publicación del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El funcionario presentó la votación como un avance institucional y aseguró que la medida pone fin a años de vacantes sin cubrir en el Poder Judicial. “Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”, afirmó.

Mahiques sostuvo además que el Gobierno terminó con una etapa en la que la Justicia permanecía afectada por la falta de nombramientos y agradeció a Milei por haber impulsado el proceso. También destacó el acompañamiento de Karina Milei, el trabajo de los senadores y el desempeño de la Comisión de Acuerdos.

“La aprobación de 74 pliegos, tras más de ocho años de parálisis, es un logro colectivo”, remarcó el ministro, quien también reconoció el rol del secretario de Justicia, Santiago Viola, en las negociaciones para avanzar con las postulaciones.

Sin embargo, tanto Milei como Mahiques evitaron hacer referencia a uno de los episodios más sensibles de la jornada: la aprobación del pliego de Michelli, candidata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.

La postulación había sido impulsada originalmente por el propio Poder Ejecutivo, pero la Casa Rosada resolvió intentar retirarla después de conocerse que la magistrada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

La decisión abrió una nueva controversia dentro de La Libertad Avanza y derivó en una diferencia pública con Patricia Bullrich, quien rechazó acompañar la postura del Gobierno.

“No se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. La evaluación que hace el Senado es por los méritos”, sostuvo Bullrich antes de la votación.

La legisladora aclaró además que optaría por abstenerse y explicó que su decisión respondía a una objeción de conciencia. “Me voy a abstener de votar en contra de la jueza Michelli. Esa es mi posición, no comprometo a mi bloque”, afirmó.

Finalmente, el pliego fue aprobado por 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones, lo que dejó sin efecto el intento oficial de retirar la candidatura.

Con la aprobación legislativa ya concretada, el próximo paso dependerá del Poder Ejecutivo. Ahora, Milei deberá definir si firma el decreto de designación de Michelli, una decisión que podría abrir un nuevo capítulo de tensión política e institucional dentro del oficialismo.