Las tensiones internas en La Libertad Avanza volvieron a quedar expuestas este jueves durante la sesión del Senado. La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó públicamente a Patricia Bullrich por los cambios de último momento en el tratamiento de los pliegos judiciales y la responsabilizó por la desorganización que rodeó el debate parlamentario.

“Hay que preguntarle a Patricia Bullrich por qué nos somete a este descontrol”, afirmó Villarruel ante la prensa acreditada en el Congreso, en referencia a las modificaciones en la cantidad de postulaciones que finalmente llegaron al recinto.

De 50 a 53 pliegos

La titular del Senado explicó que durante la reunión de Labor Parlamentaria se había acordado tratar 50 pliegos, pero que posteriormente el número se amplió primero a 53 y luego a 74. “Estamos hablando de jueces, no de caramelos en un kiosco”, cuestionó. Además, remarcó que las autoridades parlamentarias tuvieron acceso al listado definitivo poco antes del inicio de la sesión. “Nosotros conocimos el listado definitivo apenas media hora antes de la sesión”, sostuvo.

En ese contexto, Villarruel también se refirió a la polémica por el pliego de María Verónica Michelli, cuya candidatura quedó en el centro de una disputa entre el Senado y la Casa Rosada luego de que el Gobierno analizara retirar su postulación.

Villarruel se reunió con Michelli

La vicepresidenta confirmó que mantuvo una reunión con Michelli y explicó que el encuentro se produjo a pedido de la propia candidata. “Me solicitó conversar sobre su situación particular. Yo no la conocía ni tampoco a su cuñado”, aseguró.

Desde el entorno de Villarruel insistieron en que la vicepresidenta mantiene una postura institucional sobre el tema y recordaron que el pliego de Michelli ya contaba con nueve firmas de respaldo en la Comisión de Acuerdos, requisito que lo habilitaba para ser tratado en el recinto.

La controversia se profundizó después de que la Casa Rosada evaluara retirar la candidatura pese a que el trámite parlamentario ya estaba avanzado. La decisión generó resistencia entre bloques aliados y también dentro del propio oficialismo.

La semana pasada, varios espacios dialoguistas anticiparon que no acompañarían el retiro del pliego. En la misma línea se expresó Patricia Bullrich, quien incluso puso a disposición del presidente su cargo al frente de la bancada oficialista.