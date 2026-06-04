En una sesión marcada por negociaciones de último momento, cambios en el temario y fuertes tensiones políticas, el Senado aprobó este jueves el pliego de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata. La votación significó un revés para el Gobierno nacional, que había intentado retirar la candidatura, y volvió a exponer diferencias dentro de La Libertad Avanza.

La postulación de Michelli obtuvo 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, entre ellas la de Patricia Bullrich. La senadora oficialista había anticipado esta semana que no acompañaría la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego.

En qué marco se dio la aprobación del pliego de Michelli

La definición sobre Michelli estaba prevista para la próxima semana, pero la presión de bloques opositores y una serie de acuerdos alcanzados durante la sesión modificaron el escenario. El oficialismo había llegado al recinto con la intención de tratar medio centenar de pliegos judiciales, además de proyectos vinculados a la propiedad privada y un acuerdo con holdouts. Sin embargo, la incorporación de 70 nombramientos judiciales al debate generó cuestionamientos de sectores opositores y de algunos aliados circunstanciales del Gobierno. La situación derivó en un cuarto intermedio y en una negociación entre los jefes de bloque para evitar que la sesión se frustrara. Al reanudarse el debate, Bullrich anunció que existía un acuerdo para incorporar 74 pliegos judiciales, entre ellos el de Michelli. Finalmente, los expedientes fueron divididos en distintos bloques de votación y todos obtuvieron aprobación.

La candidatura de Michelli se había convertido en uno de los principales focos de conflicto político de los últimos días. Javier y Karina Milei impulsaban el retiro del pliego debido al vínculo familiar de la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon. La postura generó diferencias dentro del oficialismo. Bullrich manifestó públicamente que no estaba de acuerdo con retirar la postulación y defendió su decisión bajo el argumento de una objeción de conciencia, lo que derivó en un nuevo episodio de tensión con la conducción política del espacio.

En las horas previas a la votación, Milei había respaldado públicamente la facultad presidencial para retirar postulaciones judiciales. Lo hizo al compartir en redes sociales un mensaje del exjuez Ricardo Manuel Rojas, quien sostuvo que el Presidente tiene atribuciones constitucionales para presentar y retirar pliegos antes de su designación definitiva.

El expediente de Michelli había ingresado al Senado el 30 de marzo de este año como parte de una serie de nominaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en la Justicia federal. La candidata expuso ante la Comisión de Acuerdos el 13 de mayo y obtuvo dictamen favorable con el respaldo de senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, alcanzando las firmas necesarias para habilitar su tratamiento en el recinto. Michelli desarrolla su carrera en el Poder Judicial desde 1994 y actualmente se desempeña como secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, cargo que ocupa desde 2009. Además de su trayectoria judicial, posee una extensa formación académica con especializaciones y posgrados en Argentina y Europa vinculados al derecho penal, los derechos humanos, la magistratura y la gestión judicial. También ejerce la docencia universitaria y participa en programas de extensión orientados al acceso a la justicia para personas privadas de la libertad.

La aprobación de su pliego cerró una jornada de alta tensión parlamentaria y dejó abierto un nuevo capítulo en la discusión interna de La Libertad Avanza, donde la postura adoptada por Bullrich volvió a quedar en contraste con la estrategia impulsada por la Casa Rosada.