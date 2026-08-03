Una reciente encuesta de CB Consultora, realizada los días 30 y 31 de julio a nivel nacional con 1200 participantes, revela que el presidente Javier Milei se posiciona por delante de los principales dirigentes peronistas, Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner (CFK), en distintos escenarios de segunda vuelta electoral.

Entre imagen positiva y negativa, una estrecha diferencia

En un eventual balotaje contra Kicillof, el mandatario obtendría un 43% frente al 41,6% del gobernador bonaerense, con una diferencia estrecha de apenas 1,4 puntos porcentuales. Por otro lado, en un enfrentamiento directo con la expresidenta, Milei alcanzaría un 44,8% frente al 39% que conseguiría CFK, superándola por más de cinco puntos.

El estudio también indaga en una posible interna peronista, donde Cristina Fernández de Kirchner se impondría a Axel Kicillof con un 46,8% de intención de voto contra el 39% del gobernador. Sin embargo, esta preferencia no se traduce en un apoyo generalizado, ya que un 60% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con que CFK vuelva a presentarse como candidata a cualquier cargo público.

Además, en la misma encuesta, un 27,4% manifestó estar completamente a favor de la candidatura de CFK, mientras que un 10,1% manifestó estar parcialmente de acuerdo.

Encuesta CB Consultora: Milei lidera balotaje ante Kicillof y CFK con ventaja significativa

Respecto a la opinión general sobre el rumbo político de la nación, más de la mitad de los argentinos (55%) expresan su deseo de un cambio para las elecciones presidenciales de 2027. En contraste, un 33,4%, identificado como el núcleo duro libertario, apoya la continuidad de las políticas actuales, y un 12% no sabe o no contesta.

Estos resultados reflejan un escenario político complejo donde, a pesar de la ventaja de Milei en distintos escenarios, la sociedad muestra una marcada división en sus preferencias y un fuerte rechazo a la posible candidatura de la expresidenta, al tiempo que demanda una renovación en el liderazgo nacional.