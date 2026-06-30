En su primera conferencia, Adrián Ravier explicó la salida de Manuel Adorni

El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró este martes que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni dejó su cargo por una "decisión personal" y evitó realizar comentarios sobre la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exfuncionario. Las declaraciones fueron realizadas durante su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada.

"Manuel Adorni tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno de forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como un ciudadano privado", afirmó Ravier al ser consultado por los periodistas acreditados. El nuevo portavoz aclaró que no considera apropiado emitir opiniones sobre el expediente judicial, ya que Adorni "ya no forma parte de la marcha del Gobierno".

En la misma línea, insistió en que "Adorni renunció por cuestiones personales que ya son conocidas", en referencia a las explicaciones brindadas previamente por el presidente Javier Milei, y sostuvo que ahora "la vía judicial continuará y veremos por dónde va".

Durante la conferencia también fue consultado por la investigación relacionada con las compras realizadas mediante tarjetas de crédito de empleados de la Jefatura de Gabinete, utilizadas presuntamente para gastos vinculados al exfuncionario. Sobre ese punto, Ravier confirmó que el Gobierno inició una investigación interna de oficio para determinar las responsabilidades correspondientes. "Estas cosas se están evaluando y se están analizando", señaló.

Mientras Ravier brindaba sus primeras definiciones como vocero presidencial, Manuel Adorni ingresó a la Casa Rosada para despedirse de sus colaboradores y participar posteriormente de la ceremonia de asunción de su sucesor en la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli.

La conferencia marcó el debut oficial de Ravier al frente de la vocería presidencial y dejó en claro la estrategia comunicacional del Gobierno: presentar la salida de Adorni como una decisión de carácter personal, mientras la investigación judicial continúa su curso por fuera de la estructura del Poder Ejecutivo.