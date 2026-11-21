El presidente Javier Milei participó del lanzamiento oficial de Tesla en Argentina, durante un acto realizado este jueves en el barrio porteño de La Boca. La presentación marcó el desembarco de la automotriz estadounidense, dirigida por Elon Musk, en el mercado local.

Durante su discurso, el mandatario destacó la decisión de la compañía de apostar por el país y aprovechó la ocasión para cuestionar el modelo económico de gobiernos anteriores. "Otros gobiernos prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento", afirmó.

El evento acompañó la apertura del primer local de Tesla en Argentina y representa un nuevo paso para la presencia de los vehículos eléctricos en el mercado nacional.

Qué dijo Milei durante el lanzamiento de Tesla

Al comenzar su intervención, Milei agradeció a los representantes de Tesla Argentina por la invitación y destacó la decisión empresarial de ingresar al mercado local.

"Agradezco a Tesla Argentina por la invitación y por apostar al mercado argentino. Hoy inauguramos el primer local en el país de una marca que está haciendo historia en el mundo", expresó el Presidente.

Luego, vinculó la llegada de la automotriz con su visión sobre la apertura económica y la inserción internacional de Argentina.

"Este hito no es menor, ya que durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas", sostuvo.

El mandatario también cuestionó las restricciones comerciales y afirmó que el país quedó rezagado frente a otras economías de la región.

"Nos cerramos al mundo y vimos pasar el progreso desde afuera. Vimos cómo nuestros vecinos nos superaban uno a uno", agregó.

La crítica de Milei a los gobiernos anteriores

El tramo final del discurso estuvo centrado en las críticas al modelo económico que, según el Presidente, predominó durante las últimas décadas.

Milei sostuvo que ese esquema benefició a determinados sectores y perjudicó al resto de la sociedad. En ese contexto, pronunció una de las frases centrales del acto:

"Prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento".

La declaración volvió a poner en primer plano uno de los ejes del discurso económico del Gobierno nacional: la apertura comercial, la competencia y la búsqueda de inversiones privadas.

Qué significa la llegada de Tesla para el mercado argentino

La presentación de Tesla representa un nuevo movimiento dentro del mercado de la movilidad eléctrica en Argentina. La compañía estadounidense es uno de los principales referentes internacionales en la fabricación y comercialización de vehículos eléctricos.

Su desembarco abre interrogantes sobre la oferta disponible para los consumidores argentinos, los precios de los vehículos, las condiciones de importación y el desarrollo de infraestructura para la carga de baterías.

Entre los factores que pueden incidir en la expansión de este segmento se encuentran:

Precios y disponibilidad: el costo de los vehículos y la posibilidad de acceder a distintas versiones.

Importaciones: las condiciones arancelarias y regulatorias para el ingreso de unidades.

Infraestructura: la disponibilidad de estaciones de carga y la expansión de redes de abastecimiento eléctrico.

Competencia: el impacto que puede tener la llegada de nuevos fabricantes sobre las marcas que ya comercializan vehículos eléctricos e híbridos.

La apertura de un local constituye un primer paso comercial, pero no permite por sí sola determinar el ritmo de expansión de la marca ni el volumen de ventas que alcanzará en el país.

El desembarco de una marca global en Argentina

Tesla fue fundada en 2003 y se convirtió en una de las compañías más reconocidas de la industria automotriz eléctrica. Bajo la conducción de Elon Musk, desarrolló una estrategia internacional basada en vehículos eléctricos, tecnología de baterías y soluciones de almacenamiento de energía.

La llegada al mercado argentino se produce en un contexto de debate sobre la apertura económica, las inversiones extranjeras y la competitividad de la industria automotriz.

Para Argentina, el desafío no se limita a incorporar nuevos modelos al mercado: también involucra las condiciones necesarias para sostener una mayor adopción de vehículos eléctricos, desde la infraestructura hasta los costos de mantenimiento y utilización.

Qué puede pasar después del lanzamiento

Por el momento, el acto confirmó la presentación comercial de Tesla en Argentina y la apertura de su primer local en el país.

Los próximos datos relevantes serán la disponibilidad efectiva de los vehículos, los modelos que se ofrecerán, sus precios en pesos o dólares, las modalidades de comercialización y los planes de expansión de la compañía.

También será importante conocer si Tesla prevé desarrollar una red propia de carga o establecer acuerdos con operadores locales.

El desembarco marca el inicio de una nueva etapa para la presencia de la automotriz estadounidense en Argentina. Su impacto dependerá de las condiciones comerciales, la respuesta de los consumidores y la evolución del mercado de movilidad eléctrica.