La espera terminó. Tesla, la automotriz estadounidense fundada por Elon Musk, prepara su desembarco oficial en Argentina y este viernes dará el primer paso para comenzar a comercializar sus vehículos eléctricos en el mercado local.

La marca llegará con dos de sus modelos más reconocidos: el Model 3 y el Model Y. Esa apuesta promete sumar un nuevo protagonista al creciente mercado de la movilidad eléctrica.

La campaña de llegada

La llegada ya comenzó a tomar forma a través de una campaña en redes sociales. Bajo el mensaje "Tesla está llegando a Argentina", la compañía invitó a los interesados a registrarse en un formulario online para recibir novedades y convertirse en los primeros en conocer sus vehículos.

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La propuesta destaca tres atributos: movilidad eléctrica, eficiencia y una experiencia de conducción diferente.

Los modelos disponibles

La oferta inicial replicaría la configuración que Tesla ya comercializa en Uruguay desde julio. El catálogo estaría integrado por el Model 3, un sedán, y el Model Y, un SUV, ambos importados desde China.

En el caso del Model Y, las versiones disponibles contemplan baterías de entre 63 y 85 kWh. Las potencias van de 229 a 347 caballos y las autonomías de entre 446 y 661 kilómetros.

El Model 3, por su parte, ofrece baterías de igual capacidad, potencias de entre 320 y 648 caballos y una autonomía que puede alcanzar los 750 kilómetros, según la configuración.

Dónde se podrán conocer

A diferencia de las automotrices tradicionales, Tesla no trabaja con concesionarias convencionales. Su modelo comercial se apoya principalmente en las operaciones online, mientras que los espacios físicos funcionan como puntos de exhibición, asesoramiento y pruebas de manejo.

En Argentina, uno de esos primeros lugares estará en Unicenter Shopping, en Martínez, provincia de Buenos Aires. Allí los potenciales compradores podrán conocer los vehículos, recibir información y acceder a unidades destinadas a test drives en un sector especialmente acondicionado.

La marca también anunció un segundo espacio en Alcorta Shopping, que tiene prevista su apertura para el 23 de noviembre. De esta manera, Tesla comenzará a construir su presencia física en el país a través de dos centros comerciales de Buenos Aires.

Por qué llegarán desde China

Aunque la marca nació en Estados Unidos, los primeros vehículos destinados al mercado argentino no vendrán de ese país. Serán fabricados en la Gigafactory de Shanghai, la primera planta que Tesla instaló fuera de su territorio de origen.

Desde allí salen tanto los Model 3 como los Model Y que abastecen al mercado chino y a distintos destinos internacionales. Esa estrategia industrial permitirá sostener la llegada de los modelos elegidos para Argentina.

Los beneficios arancelarios

Otro factor que facilitará el desembarco será el esquema de beneficios arancelarios dispuesto por el Gobierno nacional para los vehículos híbridos y eléctricos.

El régimen habilita la importación de hasta 50.000 unidades anuales sin pagar el Arancel Externo Común del Mercosur.

Ese cupo se divide en partes iguales: 25.000 unidades para fabricantes que producen vehículos en el país y otras 25.000 para empresas importadoras que no cuentan con producción local.

La compañía de Elon Musk ingresará dentro del grupo de nuevos importadores, que tiene asignado el 20% del cupo correspondiente a las empresas que no fabrican automóviles en Argentina.

La ventaja de los cargadores

La reglamentación contempla un beneficio adicional para aquellas compañías que inviertan en infraestructura de carga para vehículos eléctricos. En particular, reserva la mitad del volumen previsto para los nuevos importadores a quienes desarrollen este tipo de inversiones.

En ese escenario, Tesla cuenta con una ventaja: anunció un programa de instalación de cargadores en asociación con YPF. Esa iniciativa le permitiría acceder a un cupo de hasta 2.500 vehículos para 2027.

Así, el desembarco de Tesla no se limitará a la comercialización de dos modelos eléctricos. También pondrá a prueba el desarrollo de la infraestructura de carga y el interés de los consumidores argentinos por una tecnología que busca ganar cada vez más espacio en el mercado automotor.