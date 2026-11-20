Tesla abrió oficialmente su canal de ventas online en Argentina este viernes 20 de noviembre y lanzó cinco versiones de sus autos eléctricos Model 3 y Model Y. Los vehículos importados desde China arrancan en 41.590 dólares, se compran sin concesionarios tradicionales y ofrecen financiación prendaria.

Qué modelos de Tesla se venden en Argentina y cuánto cuestan

La oferta inicial de Tesla en Argentina incluye el sedán Model 3 en tres versiones y el SUV Model Y en dos configuraciones, con valores que van desde US$ 41.590 hasta US$ 54.590.

Todas las unidades llegan desde la planta que la compañía estadounidense opera en Shanghái, China, con los siguientes precios de lista publicados en su tienda digital:

Model 3 RWD: US$ 41.590.

US$ 41.590. Model 3 Premium Long Range: US$ 47.090.

US$ 47.090. Model 3 Performance: US$ 54.590.

US$ 54.590. Model Y Premium RWD: US$ 44.590.

US$ 44.590. Model Y Premium Long Range: US$ 50.590.

A cada operación se le suman US$ 350 en concepto de gastos de destino y documentación, más una reserva inicial no reembolsable de US$ 250 al momento de confirmar el pedido.

Autonomía y potencia de los Tesla Model 3 y Model Y

La gama Model 3 alcanza hasta 750 kilómetros de autonomía en su versión de rango extendido y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,1 segundos en su variante deportiva.

El Model 3 RWD cuenta con un motor de 286 CV, tracción trasera y batería LFP de 62 kWh para recorrer 534 kilómetros (0 a 100 km/h en 5,8 segundos). El Model 3 Premium Long Range mantiene los 286 CV pero suma una batería NCA de 82 kWh que estira la autonomía a 750 kilómetros (0 a 100 km/h en 4,9 segundos), mientras que el Model 3 Performance incorpora doble motor, tracción integral, 460 CV, velocidad máxima de 264 km/h y 534 kilómetros de autonomía.

Por el lado del SUV Model Y, el Premium RWD ofrece tracción trasera, batería de 65 kWh, 466 kilómetros de autonomía y aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos. El Model Y Premium Long Range eleva la batería a 82 kWh, alcanza 661 kilómetros por carga y completa el 0 a 100 km/h en 5,6 segundos.

Cómo comprar un Tesla en Argentina y planes de financiación

Las compras se gestionan de forma directa en el sitio web oficial de Tesla, sin concesionarios tradicionales, aunque los interesados pueden probar los vehículos en espacios de exhibición y Test Drive instalados en centros comerciales.

Para facilitar el acceso, Tesla habilitó líneas de financiación prendaria junto al Banco Santander en plazos de 12 a 60 meses. En el caso del Model 3 RWD, el plan más extenso requiere un anticipo de US$ 12.477 y cuotas mensuales de $1.812.183, con un costo financiero total del 47,94%.

El desembarco local de Tesla se enmarca en el cupo oficial que exime del arancel extrazona del 35% a hasta 50.000 vehículos electrificados. En ese esquema, la automotriz participa como importadora con una asignación teórica de 2.500 unidades respaldada por inversiones anunciadas en infraestructura de carga.

Cuánto cuesta la suscripción de conducción asistida FSD en el país

Los compradores pueden sumar el paquete FSD (Full Self Driving) mediante una suscripción mensual de US$ 119, aunque la conducción semiautónoma plena todavía no está habilitada para circular en Argentina.

El abono incluye actualmente tres funciones automatizadas de maniobra: Actually Smart Summon (acerca el vehículo al conductor dentro de un estacionamiento), Dumb Summon (permite sacar el auto del garaje hasta la puerta) y Autopark (realiza el estacionamiento de manera automática).