Milei llegó a los 1.000 días de gestión con reformas, internas y varios frentes abiertos

Javier Milei alcanzó los 1.000 días al frente del Gobierno con un balance marcado por transformaciones profundas, pero también por conflictos que fueron modificando el escenario político de su administración. Desde su llegada a la Casa Rosada, el 10 de diciembre de 2023, el Presidente impulsó una agenda de fuerte desregulación económica y reducción del Estado. El DNU 70/2023 y la aprobación de una versión acotada de la Ley Bases se convirtieron en dos de los principales instrumentos de esa estrategia.

El camino legislativo, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo. La falta de mayorías propias obligó al oficialismo a negociar con distintos sectores de la oposición y a modificar proyectos para conseguir respaldo parlamentario. Esa dinámica también atravesó la reforma laboral y otras iniciativas que forman parte de la agenda del Gobierno.

Algunas de las derrotas más significativas se produjeron en torno al financiamiento de las universidades nacionales y del Hospital Garrahan. El Congreso insistió con ambas iniciativas después de los vetos presidenciales, en un escenario que evidenció los límites del oficialismo para imponer su agenda sin acuerdos.

El frente judicial también se convirtió en uno de los principales desafíos de la gestión. El caso $LIBRA, luego de la difusión que realizó Milei desde su cuenta de X, quedó bajo investigación y se transformó en uno de los episodios más sensibles para el Gobierno.

A esa causa se sumó la investigación por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucró a funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo y que todavía continúa en la Justicia.

La situación alcanzó además a dirigentes de peso dentro de La Libertad Avanza, entre ellos José Luis Espert, que dejó su candidatura en la provincia de Buenos Aires en medio de una investigación, y Manuel Adorni, involucrado en un expediente por presunto enriquecimiento ilícito. En paralelo, el esquema de poder dentro del Gobierno sufrió una transformación. Durante los primeros meses de gestión, Santiago Caputo y Karina Milei fueron dos de las figuras centrales del círculo presidencial. Con el paso del tiempo, la secretaria general de la Presidencia consolidó su influencia y pasó a tener un papel decisivo en el armado político y electoral de La Libertad Avanza.

La disputa entre el sector identificado con Caputo y el denominado karinismo quedó expuesta especialmente durante la conformación de las listas electorales. El reordenamiento interno también estuvo acompañado por numerosos cambios en el gabinete: en estos 1.000 días hubo cuatro jefes de Gabinete y modificaciones en áreas clave como Salud, Justicia e Interior.

El resultado electoral en la provincia de Buenos Aires significó otro punto de inflexión para el Gobierno. La derrota frente al peronismo obligó al oficialismo a revisar su estrategia y aceleró las conversaciones con gobernadores, sectores del PRO y radicales para construir acuerdos de cara al próximo escenario electoral.

En ese proceso, la relación con Estados Unidos adquirió un peso cada vez mayor. Milei profundizó su vínculo con la administración de Donald Trump y buscó posicionar a la Argentina como uno de los principales aliados de Washington en la región. La política exterior también ganó protagonismo a partir de la agenda sobre las Islas Malvinas, el vínculo con Chile y las nuevas discusiones sobre el posicionamiento argentino en el escenario internacional.

A poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales, los 1.000 días de Milei muestran un Gobierno que consiguió modificar buena parte de las reglas económicas y administrativas del país, pero que todavía enfrenta desafíos para consolidar su estructura política, ampliar sus acuerdos legislativos y sostener su proyecto en el tiempo.

El próximo capítulo de la gestión estará atravesado por la capacidad del oficialismo para transformar esas reformas en resultados sostenibles y, al mismo tiempo, construir una mayoría política que le permita proyectarse más allá de diciembre de 2027.