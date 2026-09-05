Milei ratificó su rumbo económico: “Entré acá por el bronce, no voy a borrar con el codo..."

El presidente Javier Milei aseguró que no modificará su política fiscal ni monetaria y advirtió que no cambiará el rumbo de su Gobierno por motivos electorales. “Entré acá por el bronce, no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”, afirmó durante el cierre de un encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Misiones.

Ante empresarios y economistas, el mandatario sostuvo que no alterará su estrategia económica “por un capricho electoral” y defendió las decisiones adoptadas durante su gestión. En ese sentido, remarcó que su objetivo continúa siendo consolidar la estabilidad y avanzar hasta eliminar la inflación.

Milei aseguró que el Gobierno viene “recomponiendo la credibilidad pública”, a la que consideró necesaria para volver a poner en funcionamiento la economía argentina. También sostuvo que todavía existe un excedente monetario y planteó que una flexibilización de la política monetaria podría generar nuevamente presiones inflacionarias.

“Si yo cambiara la política monetaria, y la tuviera más laxa, la inflación estaría a la vuelta de la esquina”, afirmó el Presidente. Y agregó que su compromiso es “terminar para siempre con la maldita inflación”.

Durante su exposición también se refirió a las críticas por el nivel de endeudamiento y la morosidad de las familias. Milei sostuvo que esos cuestionamientos buscan “manipular a la población” y defendió el crecimiento del acceso al crédito registrado durante su administración.

“Si no prestaran, la mora sería cero, pero ese mundo no estaría bueno”, señaló. En esa línea, destacó que “miles de pymes ni calificaban para tomar deuda y hoy sí”, al defender la expansión del financiamiento como parte del funcionamiento del sistema económico.

El Presidente también vinculó el proceso de inversiones con la posición internacional de la Argentina y, particularmente, con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Aseguró que las nuevas inversiones permitirán al país ganar peso geopolítico y fortalecer su posición frente a la disputa.

Según detalló, existen proyectos de inversión por alrededor de US$200.000 millones para los próximos años, destinados a sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología y siderurgia. Milei sostuvo que el desarrollo de esas actividades permitirá ampliar las exportaciones argentinas y mejorar la posición del país en el escenario internacional.

“Nos permite ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”, afirmó el mandatario, en referencia al vínculo entre el crecimiento económico y la estrategia argentina frente a la disputa territorial.

La exposición también tuvo una dimensión política. Milei hizo referencia a las elecciones legislativas de 2027 y anticipó que espera que La Libertad Avanza aumente su representación en la Cámara de Diputados y quede, según sus cálculos, a dos senadores de alcanzar el quórum propio en el Senado.

“Ahí van a ver lo que es acelerar a fondo”, sostuvo el Presidente al describir el escenario que imagina para después de los próximos comicios. La frase fue utilizada para anticipar una etapa de mayor capacidad del oficialismo para avanzar con su agenda legislativa.

Milei cerró así su participación en el encuentro del IAEF con una defensa explícita del programa económico y un mensaje dirigido tanto al mercado como al escenario político: el Gobierno no prevé modificar su estrategia fiscal y monetaria para adaptarse al calendario electoral.