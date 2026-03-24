Un mensaje en redes sociales volvió a generar ruido político en el Gobierno. El presidente Javier Milei publicó una frase en su cuenta de Instagram que rápidamente despertó interpretaciones dentro y fuera del oficialismo: “La traición nunca viene de un enemigo... sino de alguien que supo ganarse tu confianza”.

El posteo, que en realidad fue un reposteo de una cuenta vinculada a contenidos de lectura y acompañado por una imagen de Julio César, no pasó desapercibido. El contexto político en el que apareció alimentó las especulaciones, en medio de cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por situaciones recientes que generaron polémica.

La publicación encendió interpretaciones sobre posibles internas en el Gobierno, especialmente porque Milei suele utilizar sus redes para enviar mensajes políticos, tanto de forma directa como indirecta.

Horas después, ante la repercusión, el Presidente volvió a expresarse, esta vez en la red social X, donde cuestionó a quienes analizaron su mensaje y pidió que no se elaboraran teorías. Sin embargo, lejos de cerrar el tema, sumó un nuevo elemento enigmático: hizo referencia a alguien que “se cree Sigfrida”, en alusión a un personaje vinculado a la organización ficticia KAOS.

La mención no fue casual. Sigfrid es un villano de la serie Superagente 86, lo que abrió nuevas lecturas dentro del escenario político. Algunos interpretaron que el mensaje podría estar dirigido a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien Milei mantiene una relación distante desde el inicio de la gestión.