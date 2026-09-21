Milei prepara su discurso ante la ONU con críticas al organismo y una defensa de la IA sin regulación

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el miércoles presentará un discurso de 18 páginas con fuertes cuestionamientos al funcionamiento del organismo y una defensa del desarrollo de la inteligencia artificial sin regulaciones prematuras.

El mandatario partirá a las 23 desde Aeroparque y llegará el martes por la mañana a Estados Unidos, acompañado por el canciller Pablo Quirno. Durante su estadía tendrá una agenda que incluirá reuniones con empresarios, economistas y referentes de la comunidad judía, además de distintas exposiciones vinculadas con la libertad económica y la seguridad estratégica.

Según el texto al que accedió Infobae, Milei estructuró su exposición ante la ONU alrededor de tres ejes: aquello que el organismo debería haber hecho y no hizo, aquello que no debería haber hecho pero hizo de todas maneras y su posición frente al avance de la inteligencia artificial.

Uno de los principales puntos será el cuestionamiento al rol que asumió Naciones Unidas en los últimos años. Milei volverá a plantear que el organismo debería concentrarse en su función vinculada con la preservación de la paz y la seguridad internacionales y cuestionará las intervenciones que, según su visión, exceden ese mandato e inciden sobre las decisiones internas de los Estados.

El segundo eje estará relacionado con la inteligencia artificial. El Presidente sostendrá la posición que viene expresando desde 2024 y defenderá un marco que permita el desarrollo de la tecnología sin nuevas regulaciones que, según su planteo, podrían frenar la innovación y la inversión. Milei ya había expresado esa postura durante la reunión del G7 de 2024 y volvió a desarrollarla este año en una columna publicada en el Financial Times, donde defendió mantener la IA sin una regulación previa que limite su expansión.

La posición argentina se contrapone con algunos de los planteos que vienen impulsándose desde Naciones Unidas. El organismo analizó iniciativas vinculadas con la gobernanza global de la inteligencia artificial y su secretario general, António Guterres, promovió medidas relacionadas con la protección de menores frente a los riesgos de estas tecnologías.

El discurso también incluirá el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, en un contexto de nuevas tensiones con el Reino Unido por la explotación de recursos naturales en el área en disputa. El Gobierno avanzó recientemente con medidas destinadas a reforzar las sanciones contra empresas vinculadas con actividades consideradas ilegales por la Argentina.

El canciller Pablo Quirno, sin embargo, señaló que el reclamo por Malvinas es permanente pero no necesariamente constituirá el eje central de esta Asamblea General. La cuestión forma parte de la política exterior argentina y estuvo presente en las anteriores intervenciones de Milei ante Naciones Unidas.

La agenda internacional del Presidente comenzará el martes, cuando diserte en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y reciba el premio “Ohev Yisrael”. Luego mantendrá encuentros con el economista Roberto Salinas y con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.

El miércoles será el día central del viaje. Milei participará del Debate General de la 81ª Asamblea General de la ONU y posteriormente asistirá a la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con acompañamiento del International Republican Institute. Ese mismo día mantendrá además una reunión con empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas y un encuentro con el rabino Simón Jacobson. El jueves, antes de emprender el regreso a la Argentina, está previsto que participe de una exposición en The Economic Club of New York.

En paralelo, Milei y Quirno tienen previsto reunirse con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, mientras que hasta este lunes no había una reunión bilateral confirmada con el presidente Donald Trump.

La intervención de Milei se producirá bajo el lema de la 81ª Asamblea General, “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”, y volverá a colocar al Presidente argentino en el centro del debate internacional sobre el papel de los organismos multilaterales y el futuro de la tecnología.