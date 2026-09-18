El presidente Javier Milei volvió a poner a las Islas Malvinas en el centro de la agenda política nacional y manifestó, según reconstruyó Noticias Argentinas, su confianza en que su Gobierno puede obtener resultados diferentes a los alcanzados por administraciones anteriores en relación con el reclamo argentino de soberanía. La cuestión fue analizada durante los últimos días junto a integrantes de su gabinete, legisladores y personas de su entorno.

El Gobierno avanzó además con el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece nuevas sanciones frente a la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, sus espacios marítimos y la Plataforma Continental Argentina. La iniciativa amplía el alcance de las prohibiciones y contempla penas de hasta 20 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones para empresas y personas alcanzadas por la normativa.

El Gobierno impulsa nuevas medidas vinculadas con la defensa de la soberanía nacional.

En ese marco, Milei rechazó las interpretaciones que vinculan su política sobre Malvinas con una estrategia de imagen. En una entrevista con el canal de streaming Neura, sostuvo que la decisión de endurecer las sanciones fue adoptada en una reunión de Gabinete antes de que se conocieran públicamente los detalles del paquete de medidas anunciado en la cadena nacional del 3 de septiembre.

La estrategia oficial también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios vinculados a áreas estratégicas del Estado. El proyecto propone, además, modificar aspectos de la Ley de Defensa Nacional e incorporar herramientas relacionadas con la protección del espacio aéreo y marítimo y frente a determinadas amenazas externas.

La posición del Gobierno se desarrolla además en un contexto internacional que Milei considera relevante para el reclamo argentino. Noticias Argentinas señaló que el mandatario sigue con atención las declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó que su administración está revisando la postura histórica de neutralidad de Washington respecto de la disputa por las islas.