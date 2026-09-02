Milei prepara una ley para sancionar a empresas que operen en Malvinas sin autorización argentina

El presidente Javier Milei anunciaría este jueves una nueva iniciativa vinculada con el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Según trascendió, enviará al Congreso un proyecto de ley para sancionar a empresas que desarrollen actividades en el archipiélago sin autorización de la Argentina.

El anuncio formaría parte del mensaje que el mandatario brindará a las 21 por cadena nacional, en una jornada en la que la cuestión Malvinas volvió a ocupar el centro de la agenda del Gobierno.

De acuerdo con la información difundida a partir de fuentes cercanas al Ejecutivo, la iniciativa buscaría alcanzar principalmente a empresas argentinas que brinden servicios, asistencia técnica o apoyo logístico a compañías que desarrollen actividades económicas en las islas sin contar con autorización del Estado argentino.

El proyecto aparece relacionado con el avance de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Malvinas. En particular, la discusión está vinculada con el proyecto petrolero offshore Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

La eventual sanción buscaría, de esta manera, limitar la participación argentina en la cadena de servicios necesaria para esas operaciones y reforzar la posición del Gobierno frente a las actividades económicas desarrolladas bajo administración británica.

La decisión se conoce en un momento particular de la política exterior argentina. Donald Trump dejó recientemente abierta la posibilidad de revisar la posición estadounidense sobre la disputa de soberanía, una declaración que fue recibida por el Gobierno de Milei como una señal de relevancia diplomática.

En ese contexto, el canciller Pablo Quirno sostuvo que la Argentina está “más cerca” de recuperar la soberanía sobre las islas y ratificó que el Gobierno busca avanzar por la vía diplomática.

Milei, en tanto, decidió convertir la cuestión en el eje de una cadena nacional. El mensaje será grabado este jueves después de su regreso de Chile, donde tiene previsto reunirse con su par José Antonio Kast, y será emitido por la noche.

El contenido definitivo del proyecto todavía no fue presentado públicamente. Tampoco se conocen todos los alcances de las sanciones que propondrá el Ejecutivo.

El anuncio marcaría así un nuevo capítulo en la estrategia del Gobierno sobre Malvinas: además de reforzar el reclamo diplomático, Milei buscaría establecer herramientas legales para impedir que empresas vinculadas con la Argentina participen en actividades económicas que el Estado considera ilegítimas en el territorio en disputa.