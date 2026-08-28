Estados Unidos presiona a Reino Unido por el gasto militar y pone a las Islas Malvinas en el centro de la disputa

La relación entre Estados Unidos y el Reino Unido atraviesa un momento de tensión poco habitual. Según una investigación publicada este viernes por The Telegraph, funcionarios estadounidenses vinculados a la defensa habrían advertido al gobierno británico que su posición sobre las Islas Malvinas podría verse afectada si Londres no incrementa de manera significativa su gasto militar.

La información aparece en un contexto de fuerte presión de la administración de Donald Trump sobre los integrantes europeos de la OTAN. Washington reclama que sus aliados asuman una proporción mayor de los costos de la defensa occidental y reduzcan la dependencia de las capacidades militares estadounidenses.

La cuestión es especialmente sensible para Londres porque el Reino Unido es uno de los principales aliados históricos de Washington. Sin embargo, el nuevo gobierno británico de Andy Burnham enfrenta al mismo tiempo restricciones fiscales y un fuerte debate interno sobre cuánto dinero puede destinar a defensa.

De hecho, el gobierno británico anunció en junio un nuevo plan de inversiones militares y ratificó su compromiso con los objetivos de gasto de la OTAN.

Malvinas, como una herramienta de presión diplomática

El elemento que genera mayor impacto internacional es la posibilidad de que Estados Unidos utilice su posición respecto de Malvinas como instrumento de negociación con Londres. Según The Telegraph, la advertencia plantea que el respaldo estadounidense a la posición británica sobre las islas no debería considerarse garantizado si el Reino Unido no cumple con las expectativas de Washington en materia de defensa.

La información también fue recogida en Argentina, donde el tema adquirió especial relevancia por tratarse de una disputa de soberanía que Buenos Aires mantiene con Londres desde hace décadas.

Sin embargo, hay una precisión importante: no existe hasta el momento un anuncio oficial de Estados Unidos que modifique su posición sobre la soberanía de las islas.

Históricamente, Washington reconoce la administración británica de facto sobre el archipiélago, pero ha sostenido una posición formal de neutralidad respecto de la soberanía. En documentos del Departamento de Estado, Estados Unidos ha definido a Malvinas como una cuestión bilateral que debe resolverse mediante el diálogo entre Argentina y el Reino Unido.

La disputa por el gasto militar dentro de la OTAN

El trasfondo de la discusión es mucho más amplio que Malvinas. Trump viene reclamando a los aliados europeos un mayor esfuerzo militar y ha impulsado una redefinición de las obligaciones dentro de la OTAN. Washington considera que durante décadas Estados Unidos asumió una parte desproporcionada del costo de la defensa de Europa.

Reino Unido, pese a ser una de las principales potencias militares europeas, enfrenta dificultades para financiar el crecimiento de sus capacidades. Informaciones publicadas este viernes señalan que el gobierno de Burnham podría postergar la definición de una fecha concreta para alcanzar el 3% del PBI en defensa, mientras mantiene como horizonte los nuevos objetivos de la OTAN.

La presión estadounidense, además, no se limita a Londres. Washington está revisando el compromiso militar y político de sus aliados europeos, incluyendo sus capacidades, el acceso a bases y su alineamiento con las prioridades de la administración Trump.

Una relación especial bajo presión

La situación también representa un desafío para el nuevo gobierno británico. Burnham llegó al poder en julio y heredó un escenario marcado por la necesidad de aumentar las capacidades militares del Reino Unido, sostener el apoyo a Ucrania y, al mismo tiempo, cumplir con restricciones presupuestarias. La relación con Washington agrega ahora una nueva dimensión.

La Casa Blanca puede utilizar cuestiones de defensa, comercio, tecnología y cooperación estratégica como instrumentos para obtener mayores compromisos de sus aliados. En ese tablero, la histórica relación entre Estados Unidos y el Reino Unido deja de ser un vínculo basado exclusivamente en afinidades políticas y militares y pasa a estar sometida a una negociación mucho más transaccional.

Para Argentina, el episodio constituye una señal para seguir de cerca. Malvinas vuelve a aparecer en el centro de una negociación entre grandes potencias, pero por ahora no existe evidencia de que Estados Unidos haya abandonado formalmente su posición de neutralidad sobre la soberanía.