Milei reunirá a los legisladores de LLA antes del Presupuesto 2027

El presidente Javier Milei volverá a reunir a los diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para alinear al oficialismo antes de la presentación del Presupuesto 2027 en el Congreso. El encuentro será el lunes 14 de septiembre a las 15, un día antes de que el proyecto ingrese formalmente a la Cámara de Diputados.

La convocatoria alcanza a los 95 diputados y 21 senadores de LLA y se realizará en el Salón Héroes de Malvinas. La invitación ya fue comunicada a los legisladores a través de los grupos de WhatsApp que comparten los bloques oficialistas y de los que también participa la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante la reunión, el jefe de Estado dará una exposición sobre el libro “La economía en una lección”, del economista estadounidense Henry Hazlitt. Se trata del mismo ejemplar que Milei les entregó personalmente a los legisladores durante el encuentro que mantuvo con ellos el 25 de agosto.

La posibilidad de que participe el ministro de Economía, Luis Caputo, también está sobre la mesa. En caso de que finalmente asista, podría brindar un adelanto de los principales lineamientos del proyecto y mantener un contacto directo con los responsables de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras: Bertie Benegas Lynch en Diputados y Agustín Monteverde en el Senado.

La reunión contará además con la presencia confirmada de Karina Milei, Martín Menem y Patricia Bullrich. Menem es el presidente de la Cámara de Diputados, mientras que Bullrich encabeza el bloque de senadores de La Libertad Avanza.

El objetivo del encuentro no estará limitado al Presupuesto. El oficialismo atraviesa un escenario de negociaciones permanentes con sectores dialoguistas de la oposición, que elevaron sus reclamos al Gobierno y en algunos casos comenzaron a acompañar iniciativas impulsadas por bloques opositores.

En Diputados, la situación es especialmente sensible por la sesión especial convocada para el 9 de septiembre, en la que se buscará debatir proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. La convocatoria cuenta incluso con la firma de legisladores de espacios aliados al Gobierno cuyos gobernadores mantienen conversaciones con la Casa Rosada.

Al mismo tiempo, La Libertad Avanza abrió las comisiones de Finanzas y Discapacidad para avanzar con el tratamiento de distintas iniciativas y pretende establecer una hoja de ruta que permita obtener dictámenes hacia fin de mes.

El Senado también presenta dificultades para el oficialismo. Durante el tratamiento del proyecto de Super RIGI, los bloques aliados plantearon modificaciones al texto aprobado por Diputados y algunos legisladores directamente no participaron del plenario de comisiones. La situación expuso las dificultades del Gobierno para sostener acuerdos estables en la Cámara alta.

El Presupuesto 2027 ya tuvo un primer adelanto en julio, cuando el Ministerio de Economía envió a Diputados un documento firmado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Caputo. Allí el Ejecutivo anticipó que espera una desaceleración significativa de la inflación, una recuperación de los salarios reales y un aumento del ingreso disponible de los hogares.

El informe también proyectó un leve crecimiento real de la recaudación entre 2027 y 2029, asociado principalmente a una mayor actividad económica y al incremento de las exportaciones. Además, el Gobierno ratificó su intención de continuar reduciendo la carga impositiva para devolver recursos al sector privado y mejorar la competitividad.

Con ese escenario, la reunión convocada por Milei funcionará como una instancia para ordenar la estrategia legislativa del oficialismo antes de que comience formalmente el debate del Presupuesto 2027, en un Congreso donde La Libertad Avanza deberá volver a negociar con aliados y sectores de la oposición para conseguir los votos necesarios.