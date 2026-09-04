El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dispuso cambios en la conducción del Correo Argentino y designó a Adrián González como nuevo presidente de la empresa estatal, en reemplazo de Camilo Baldini.

González es abogado, especialista en derecho público y electoral, y cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de organismos públicos. Además, ya había trabajado en el propio Correo Argentino, donde se desempeñó como director de Servicios Electorales y posteriormente como director titular.

El nuevo titular del Correo también tiene un recorrido vinculado directamente con la organización de elecciones. Fue asesor de la Dirección Nacional Electoral, ocupó distintos cargos durante la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal y, desde junio de 2024, estaba al frente del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires.

A ese recorrido se suma un antecedente político: González fue apoderado de la lista de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio de 2023, cuando el exjefe de Gobierno porteño compitió por la candidatura presidencial de la coalición. Ese vínculo lo ubica dentro del universo político del PRO.

Su llegada al Correo se produce además a poco más de un año de las elecciones nacionales de 2027, en las que la empresa estatal tendrá nuevamente un papel central en el despliegue logístico de los comicios. El organismo se encarga de tareas como el traslado de urnas y materiales electorales y la distribución de documentación en todo el país.

Junto con González, también habrá un cambio en la estructura ejecutiva de la empresa. Bruno Finiello asumirá como CEO del Correo Argentino, con una trayectoria vinculada a la logística, la distribución y la transformación de procesos. Durante su carrera ocupó cargos de dirección en compañías como Accenture y Cencosud y también trabajó en empresas estatales, entre ellas Aerolíneas Argentinas.

El Correo Argentino depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación, por lo que el cambio en su conducción queda bajo la órbita de Santilli. La modificación se produce mientras el Gobierno define el futuro de la empresa y su participación en la organización de los próximos comicios.

González llega así a la presidencia con un perfil fuertemente asociado a la gestión electoral, experiencia previa dentro del Correo y antecedentes tanto en organismos públicos como en el ámbito político porteño.

El cambio implica además la salida de Camilo Baldini, quien había asumido la presidencia de la empresa el 27 de diciembre de 2023, durante los primeros días de la administración de Javier Milei.