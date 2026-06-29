Milei recibió a Flavio Bolsonaro y respaldó su candidatura presidencial en Brasil

El presidente Javier Milei recibió este lunes en Buenos Aires al senador brasileño Flavio Bolsonaro, precandidato presidencial e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, y le manifestó su respaldo de cara a las elecciones de octubre en Brasil. Durante el encuentro, el mandatario argentino aseguró que "la ola azul va a llegar a Brasil este año", en alusión al avance de los espacios de centroderecha y derecha en la región.

La reunión, que se extendió por aproximadamente una hora, estuvo centrada en el escenario político sudamericano, la campaña electoral brasileña y la situación regional. Según trascendió, ambos dirigentes coincidieron en que América del Sur atraviesa un proceso de fortalecimiento de fuerzas políticas alineadas con sus ideas.

Tras el encuentro, Milei compartió una fotografía junto a Flavio Bolsonaro y ratificó públicamente su apoyo al dirigente brasileño, con quien mantiene una relación política desde el inicio de su gestión. El senador agradeció el respaldo y sostuvo que los comicios de octubre serán determinantes para el rumbo político de Brasil.

La visita de Bolsonaro se enmarca en una agenda que incluye su participación en una conferencia internacional en Buenos Aires y nuevas actividades junto al mandatario argentino. El encuentro también refuerza la cercanía entre Milei y la familia Bolsonaro, que se ha mantenido desde la llegada del libertario a la Casa Rosada.

El gesto político adquiere especial relevancia en medio de la campaña presidencial brasileña, donde Flavio Bolsonaro aparece como uno de los principales referentes de la oposición al oficialismo encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La reunión también se produjo pocas horas después de que el Gobierno argentino confirmara que Javier Milei no participará de la próxima cumbre del Mercosur en Paraguay, decisión que modificó la agenda internacional del Presidente y volvió a poner el foco en su estrategia de vínculos con dirigentes afines de la región.