Javier Milei recibirá este domingo en la Quinta de Olivos al ministro del Interior, Diego Santilli, en una reunión que marcará el inicio de la transición para cubrir la vacante que dejó Manuel Adorni tras su renuncia a la Jefatura de Gabinete.

Según trascendió, el encuentro será el paso previo a la designación formal del nuevo jefe de Gabinete, cuya oficialización podría anunciarse este mismo domingo, mientras que la jura y la asunción quedarían previstas para los próximos días.

La posibilidad de que Santilli asuma el cargo comenzó a tomar forma el viernes, durante una reunión que mantuvo con Karina Milei, en la que analizaron el escenario político tras la salida de Adorni y los cambios que el Gobierno proyecta para la segunda mitad del año.

Entre los puntos abordados figuró el regreso del Ministerio del Interior al ámbito de la Jefatura de Gabinete, una modificación que busca fortalecer la coordinación política y profundizar el vínculo con los gobernadores, en momentos en que el oficialismo intenta recuperar capacidad de negociación en el Congreso.

La salida de Adorni, que presentó su renuncia en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, aceleró el rediseño del Gabinete. En la Casa Rosada consideran que la llegada de Santilli permitiría abrir una etapa con mayor articulación política con las provincias, los bloques aliados y otros sectores con los que el Gobierno busca recomponer el diálogo.

En paralelo, el oficialismo también avanza con una reorganización del esquema de comunicación, que tendrá a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, en reemplazo de Adorni.

Con estos cambios, el Gobierno apuesta a encarar el segundo semestre con una estructura política renovada y mayor capacidad para impulsar su agenda legislativa.

La posible designación de Santilli también recibió un gesto favorable desde el PRO, donde dirigentes del espacio manifestaron su respaldo al dirigente para ocupar la Jefatura de Gabinete.

Hasta el momento, Javier Milei no realizó declaraciones públicas sobre el reemplazo de Adorni. En las últimas horas solo compartió en sus redes sociales mensajes vinculados a la salida del exfuncionario.