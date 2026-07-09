Junto a su gabinete y una docena de gobernadores, Milei encabezó la vigilia del 9 de Julio

Javier Milei encabezó este miércoles la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán. El Presidente asistió a la Casa Histórica en compañía de su gabinete, una docena de gobernadores, entre ellos el mandatario neuquino Rolando Figueroa, y brindó un discurso con motivo de la fecha patria.

Estuvieron presentes gran parte del gabinete ministerial, entre ellos la secretaría de la presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luís Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La senadora nacional libertaria Patricia Bullrich, que suele participar de las presentaciones del Presidente, ya había anticipado que no podía asistir al evento.

Durante su discurso, el Presidente anticipó reformas electorales, de propiedad privada y un proyecto de Súper RIGI.

Dijeron presente en Tucumán los gobernadores Osvaldo Jaldo, (Tucumán), Gustavo Saénz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

En su alocución, que se emitió por cadena nacional, resaltó que quiere implementar un nuevo paquete de reformas antes de las elecciones presidenciales de 2027.

“Como cada 9 de julio, la Argentina celebra su gesta de emancipación. A partir de ese momento, se puso fin a una era de tiranía y el país comenzó a recorrer el camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el principal desafío. Y debe ser el principal norte”, expresó.

El presidente brindó un discurso en la Casa Histórica y anunció nuevas reformas previstas antes de 2027.

Luego, comenzó a criticar al Estado y recordó el acuerdo que firmó con los mandatarios provinciales en 2024: “sometió a todos los argentinos, en contra de los valores de la república. Pero los argentinos pusieron al Estado en su justo lugar, como en 2023 y en 2025. A propósito, vale reflexionar sobre lo logrado: hace dos años firmamos el Pacto de Mayo con gobernadores. Puntos claves para sacar a la Argentina de la decadencia”.

“Le queríamos sacar la bota a las provincias que fueron sometidas. Y ese pacto pasó a propuestas concretas. También evitamos una hiperinflación”, aseveró, para determinar: “hicimos el ajuste más grande de la humanidad, sacamos el cepo, aprobamos el RIGI”, mencionó entre otras medidas que llevó a cabo desde que tomó el mando del Poder Ejecutivo.

Luego, expresó que pretende llevar a cabo nuevas reformas antes de las elecciones. “No tenemos un segundo que perder”, dijo el Presidente para dar cuenta de los proyectos que originó el oficialismo y que buscará discutir en el Congreso en el corto plazo: figuran la reforma electoral, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el Súper RIGI, entre otros.

También, en el tramo final de su discurso, Milei valoró el giro político de la región. Desde su visión, existen países en Latinoamérica que por ideología constituyen aliados estratégicos para el desarrollo de acuerdos comerciales y elogió a su gabinete. “Es un equipo de verdaderos patriotas”, exclamó.