El presidente Javier Milei se reunirá este jueves en Nueva York con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, luego de su exposición ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El encuentro bilateral está previsto para las 17, hora argentina, y será una de las últimas actividades del mandatario antes de emprender el regreso al país.

La reunión tendrá lugar en un contexto marcado por el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion, en el que participan la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. El Gobierno de Milei presentó denuncias y anunció medidas contra compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área que Argentina considera parte de su territorio.

La participación de Navitas introduce un elemento particular en el vínculo bilateral. En diciembre de 2025, el canciller israelí Gideon Sa’ar había tomado distancia de la actividad de la compañía y señalado que se trataba de un emprendimiento privado, mientras sostuvo que Israel esperaba que la disputa entre Argentina y el Reino Unido se resolviera mediante el diálogo y por medios pacíficos.

Desde entonces, dentro de Israel aparecieron pronunciamientos individuales a favor del reclamo argentino. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, reclamó públicamente a Netanyahu que reconociera la soberanía argentina sobre las Malvinas y que se aplicaran sanciones contra el Reino Unido. También Yair Netanyahu, hijo del primer ministro, expresó públicamente su respaldo a la posición argentina.

La posición oficial del Gobierno israelí, sin embargo, no fue modificada a partir de esos pronunciamientos. La cuestión petrolera también se desarrolla en un escenario de mayor tensión diplomática entre Israel y el Reino Unido, luego de que Londres adoptara medidas vinculadas con los asentamientos israelíes y la cuestión palestina. Israel respondió con nuevas medidas contra el Reino Unido, entre ellas el anuncio del cierre de su consulado en Jerusalén Este.

Milei llegará a la reunión con Netanyahu después de su participación en la 81ª Asamblea General de la ONU, donde está previsto que vuelva a plantear el reclamo argentino por Malvinas. En paralelo, el Gobierno busca fortalecer su posición internacional sobre la disputa, aunque en la previa del viaje bajó las expectativas sobre la posibilidad de nuevos pronunciamientos de Estados Unidos a favor de la Argentina. El Presidente también mantendrá un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Después de la reunión bilateral, Milei y Netanyahu participarán de un encuentro más amplio con otros líderes latinoamericanos. La actividad se vincula con la agenda de cooperación que ambos gobiernos impulsaron en abril, cuando anunciaron los denominados Acuerdos de Isaac, un marco destinado a profundizar la coordinación entre Argentina, Israel y otros países de la región en materia de terrorismo, antisemitismo, narcotráfico, tecnología, comercio y seguridad.

La agenda presidencial en Nueva York finalizará ese jueves, con el regreso de Milei a la Argentina previsto para las 21. El encuentro con Netanyahu será así uno de los últimos puntos de una gira que combina la participación argentina en la ONU con reuniones diplomáticas y actividades vinculadas con inversión y política exterior.