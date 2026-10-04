El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ejerció su derecho al voto este domingo por la mañana en la Escuela Estatal Doutor João Firmino Correia de Araújo, situada en el municipio de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. El mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) acudió al recinto electoral acompañado por una comitiva integrada por el vicepresidente Geraldo Alckmin y los ministros Fernando Haddad, Marina Silva y Simone Tebet. Previo a la emisión de su sufragio bajo un estricto dispositivo de seguridad, el jefe de Estado se concentró con militantes sindicales en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos, centro histórico de su trayectoria política.

En su pronunciamiento ante los medios de comunicación, Lula defendió el balance de sus cuatro años de gestión, destacando los indicadores de contención inflacionaria y el desempeño del Producto Interno Bruto. Asimismo, reafirmó su postura contraria a las flexibilizaciones en el acceso a armas de fuego —en alusión a los proyectos impulsados por la oposición— y ratificó su expectativa de lograr un resultado favorable.

El mandatario aguardará los resultados del escrutinio oficial en la ciudad de Brasilia, a la espera de los informes del Tribunal Superior Electoral. Los últimos sondeos de intención de voto difundidos por firmas como Datafolha ubican al líder del PT con un 45% de las preferencias, manteniendo la disputa abierta frente a la principal fuerza opositora para determinar si la presidencia se resolverá en esta primera vuelta o en el balotaje del 25 de octubre.