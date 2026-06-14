El presidente Javier Milei retomará su agenda internacional el próximo 24 de junio con un viaje a España que se concretará en una semana atravesada por la presión política y judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito tras la polémica generada por su declaración jurada patrimonial.

El mandatario permanecerá en Madrid hasta el 27 de junio, donde participará de una conferencia y mantendrá reuniones con empresarios en la Universidad CEU San Pablo. Será el sexto viaje que realiza a España desde que asumió la Presidencia.

La visita se producirá apenas un día después de la sesión especial que sectores de la oposición intentan realizar en la Cámara de Diputados para impulsar una moción de censura contra Adorni. La iniciativa tomó fuerza luego de las explicaciones públicas del funcionario sobre su patrimonio y de la investigación judicial que busca determinar la evolución de sus bienes.

La ofensiva parlamentaria está encabezada por bloques opositores que pretenden avanzar con distintos proyectos vinculados a la situación del jefe de Gabinete. Para ello deberán reunir el quórum necesario y luego conseguir las mayorías requeridas para habilitar el tratamiento de las iniciativas.

Mientras tanto, en la Casa Rosada buscan sostener el respaldo político a Adorni y minimizar el impacto de la controversia. El funcionario continúa bajo investigación en una causa que tramitan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Tras su paso por España, Milei viajará el 30 de junio a Paraguay para participar de la cumbre del Mercosur que se desarrollará en Asunción. El encuentro reunirá a los mandatarios de los países miembros del bloque y se realizará en un contexto marcado por la reciente puesta en marcha del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La agenda internacional continuará pocos días después con una nueva visita a Estados Unidos, donde el Presidente participará de las actividades previstas por el Día de la Independencia, que se celebra el 4 de julio. Será una nueva muestra del vínculo político que Milei mantiene con la administración estadounidense y con sectores del Partido Republicano.

El viaje al exterior coincidirá así con una semana decisiva para el oficialismo, que deberá enfrentar en el Congreso los intentos de la oposición por avanzar contra Adorni mientras busca mantener el foco en la agenda política y económica del Gobierno.