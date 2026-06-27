El Ministerio del Interior volvería a depender de Jefatura de Gabinete y crecen las versiones de cambios en el Ejecutivo

El Gobierno de Javier Milei evalúa una nueva reestructuración administrativa que volvería a colocar al Ministerio del Interior bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. La medida cobra fuerza en medio de los rumores de una eventual salida de Manuel Adorni del Ejecutivo a raíz de su complicada situación judicial.

Por qué Interior volvería a la órbita de la Jefatura de Gabinete

La cartera de Interior tiene un rol estratégico porque concentra buena parte del vínculo entre la Nación, las provincias y los gobernadores. Por ese motivo, cualquier modificación en su ubicación dentro del organigrama impacta directamente en las negociaciones políticas, la distribución de recursos y la articulación federal.

Un área clave para la relación con las provincias

El Ministerio del Interior había recuperado rango ministerial en 2025, luego de haber sido absorbido previamente por la estructura de la Jefatura de Gabinete. Ahora, la posibilidad de un nuevo cambio aparece en medio de versiones sobre una reconfiguración más amplia del Gabinete nacional.

En términos concretos para la ciudadanía, la medida podría influir en la velocidad con la que se negocian acuerdos entre Nación y provincias vinculados a obras, financiamiento, programas sociales, transporte y políticas públicas de alcance federal.

Reacomodamientos políticos en el oficialismo

Las especulaciones sobre el futuro de Interior se producen en medio de rumores sobre posibles movimientos dentro de la Jefatura de Gabinete y discusiones internas en el oficialismo respecto de la conducción política del Gobierno. Diversos sectores consideran que una mayor concentración de funciones podría facilitar la toma de decisiones y fortalecer el control de la gestión.

Además, el eventual regreso de Interior a la estructura de la Jefatura de Gabinete podría convertirse en una señal hacia los gobernadores en momentos en que el Ejecutivo necesita respaldo político para avanzar con proyectos y acuerdos legislativos.

Lo que se espera en los próximos días

Por el momento no hubo una oficialización de la medida, aunque distintas fuentes políticas sostienen que la reorganización forma parte de los cambios que analiza la administración nacional para la segunda mitad del año. La decisión final podría conocerse en los próximos días mediante un decreto presidencial o una comunicación oficial.