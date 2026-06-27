Una reunión que puede cambiar el tablero

La continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete quedó bajo máxima tensión. Apenas regresó de su gira por España, Javier Milei lo recibió en la Quinta de Olivos para mantener una reunión que, según distintas versiones dentro del oficialismo, puede definir el futuro inmediato del funcionario.

Mientras algunos sectores del Gobierno aseguran que Adorni llegó con la intención de presentar su renuncia, desde su entorno sostienen que el desenlace depende exclusivamente de la conversación con el Presidente.

El Gobierno ya analiza un reemplazo

En paralelo a la reunión, la Casa Rosada comenzó a trabajar sobre un posible recambio. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo analizan una nueva estructura para la Jefatura de Gabinete.

Entre las alternativas aparece el nombre de Diego Santilli para ocupar el cargo y una reorganización del área política con cambios en el Ministerio del Interior.

La crisis política se agravó

Las dificultades para sostener la agenda legislativa incrementaron la presión sobre el jefe de Gabinete. La caída de la última sesión en el Senado y las complicaciones para avanzar con proyectos considerados prioritarios profundizaron los cuestionamientos internos.

Al mismo tiempo, la oposición impulsó pedidos para que Adorni concurra al Congreso, mientras dentro del oficialismo aumentaron las diferencias sobre la estrategia para afrontar ese escenario.

Las declaraciones patrimoniales también quedaron bajo la lupa

En las últimas semanas, la situación del funcionario también quedó atravesada por las discusiones generadas tras la difusión de su declaración jurada patrimonial.

Durante su viaje al exterior, Milei dejó fijada su postura sobre cualquier investigación judicial al afirmar que, si la Justicia determinara responsabilidad de un funcionario, lo "eyecta de una patada".

La decisión quedó en manos del Presidente

Hasta el momento no existe una comunicación oficial sobre la continuidad o la salida de Adorni. El resultado de la reunión en Olivos será determinante para saber si el Gobierno sostiene al jefe de Gabinete o inicia una nueva etapa con cambios en uno de los cargos más importantes de la administración nacional.