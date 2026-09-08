Un ministro de Israel pidió reconocer la soberanía argentina sobre Malvinas

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, le pidió al primer ministro Benjamin Netanyahu que reconozca la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y reclamó además la imposición de sanciones contra el Reino Unido mientras continúe la disputa por el archipiélago.

El funcionario israelí publicó el planteo este lunes en su cuenta de X, donde sostuvo que Israel debería reconocer públicamente a las Malvinas como “territorio argentino ocupado”. También acusó a los británicos de apropiarse de los recursos naturales de las islas mediante la explotación petrolera.

“Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”, afirmó Ben-Gvir en su mensaje.

A partir de esa posición, el ministro hizo un pedido directo a Netanyahu para que Israel reconozca la soberanía argentina sobre las islas y adopte sanciones contra Gran Bretaña mientras continúe lo que calificó como ocupación británica.

El planteo de Ben-Gvir no implica por sí mismo un cambio en la posición oficial del Estado de Israel, ya que se trata de una declaración de uno de los integrantes del gabinete de Netanyahu. Hasta el momento, no se informó una decisión del gobierno israelí que modifique formalmente su postura sobre la disputa de soberanía.

El pedido se produce además en un momento de crecientes tensiones entre Israel y el Reino Unido. El gobierno británico avanzó recientemente con nuevas medidas contra actividades vinculadas con los asentamientos israelíes en Cisjordania, mientras que funcionarios del gobierno de Netanyahu respondieron con fuertes críticas contra Londres.

La cuestión de las Malvinas también cobró mayor relevancia internacional durante las últimas semanas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de revisar la postura de Washington sobre la disputa con el Reino Unido, al afirmar que suele revisar las posiciones estadounidenses sobre diferentes asuntos.

Las declaraciones de Trump fueron seguidas por una ofensiva diplomática del gobierno argentino. Javier Milei reafirmó en cadena nacional el reclamo de soberanía sobre las Malvinas y anunció medidas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en el área bajo control británico. Entre ellas se encuentran sanciones contra compañías relacionadas con proyectos petroleros en el archipiélago.

Uno de los principales focos de la disputa es Sea Lion, el proyecto de explotación petrolera desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. La iniciativa se convirtió en uno de los puntos de mayor tensión entre Buenos Aires y Londres debido a que Argentina considera ilegales las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área.

La participación israelí en el proyecto le agrega una particularidad al pedido de Ben-Gvir. Navitas, una empresa que cotiza en Tel Aviv, tiene una participación mayoritaria en Sea Lion, mientras que Rockhopper conserva el porcentaje restante. Ambas compañías sostienen que sus licencias fueron otorgadas legalmente por las autoridades de las islas y cuentan con respaldo británico.

El pronunciamiento del ministro israelí se suma así a una serie de declaraciones internacionales que volvieron a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda diplomática, en medio de las nuevas medidas anunciadas por Milei y de las tensiones entre Argentina, Reino Unido y Estados Unidos.

Por ahora, el pedido de Ben-Gvir queda como una posición expresada públicamente por un integrante del gobierno israelí, a la espera de saber si Netanyahu o la Cancillería de Israel adoptarán alguna postura oficial sobre el reclamo argentino.